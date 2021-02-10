Юргена Клоппа не пустили на похороны матери

В Германии простились с матерью главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа (женщина умерла еще 19 января, но похоронили ее только 9 февраля). К сожалению, знаменитый специалист не смог прилететь на родину и провести 81-летнюю Элизабет в последний путь из-за коронавирусных ограничений, сообщает Schwarzwälder Boten.

Как известно, правительство Германии ранее запретило въезд на территорию страны из Великобритании из-за распространения в Туманном Альбионе нового штамма коронавируса. По той же причине «Ливерпуль» Клоппа проведет 16 февраля гостевой матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» не в Германии, а в Будапеште.

«Она значила для меня все. Она была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как набожный христианин, я знаю, что теперь она находится в лучшем месте. Тот факт, что я не могу присутствовать на похоронах, связан с ужасными реалиями современности. Как только позволят обстоятельства, мы проведем поминки, которые достойны ее», — цитирует Юргена Клоппа Schwarzwälder Boten.

2011 год. Юрген Клопп с матерью

Элизабет вышла замуж за отца Юргена Норберта в 1960 году. Кроме сына, у пары родились две старшие дочери Стефани и Изольда. Последний раз Юрген виделся с матерью на ее 80-летнем юбилее.

Отметим, что отец знаменитого тренера умер еще в 2000 году в возрасте 67 лет от рака. Норберта Клоппа не стало всего за несколько месяцев до того, как Юрген получил свою первую тренерскую работу в «Майнце».

На трагедию в семье своего наставника откликнулся ФК «Ливерпуль». «Красные» разместили в Twitter свой знаменитый слоган, название клубного гимна You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один») и добавили эмодзи сердца.

Напомним, что 53-летний Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также спустя 30 лет стала чемпионами Англии. В текущем сезоне мерсисайдцы с 40 очками после 23 туров занимают в АПЛ четвертое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Игоря и Григория Суркисов скончался на 102-м году жизни.

Фото Pressefoto UL, РА

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