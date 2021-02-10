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Спорт

Голые Беленюк с Верняевым освоили «плавание» в снегу

21:39 10 февраля 2021
Жан Беленюк и Олег Верняев

Чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк посоревновался в «снежных заплывах» с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Олегом Верняевым.

Необычный баттл спортсмены устроили после выхода из бани, после чего Беленюк продемонстрировал другу свои не утраченные борцовские навыки, бросив его через голову. Примечательно, что на видео, выложенных в Instagram Беленюком, указана геолокация — Токио, Япония.

Очевидно, так спортсмен напоминает о приближающейся Олимпиаде.

«Вы все интересовались, где делся @verniaiev13 из информационного пространства! Мне удалось его отыскать! Оказывается, он активно готовится к олимпиаде в #токио2021, экспериментируя с различными видами спорта», — гласит подпись к видео.

Напомним, в середине января 2021 года Жан Беленюк триумфально вернулся на борцовский ковер после 16-месячной паузы, завоевав завоевал золотую медаль состоявшегося в столице Хорватии Гран-при Zagreb Open.

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