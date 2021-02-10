Красавица-жена Икера Касильяса попала в больницу с рецидивом страшного недуга

Модель и журналистка Сара Карбонеро, а заодно жена легендарного экс-вратаря «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, доставлена в мадридскую клинику университета Наварры после рецидива рака, сообщает abc.

Супруга голкипера попала в больницу всего через несколько дней после своего 37-летия и уже перенесла экстренную операцию. В испанских СМИ со ссылкой на источники, близкие к журналистке, сообщается, что Сара идет на поправку и с нетерпением ждет возможности вернуться к повседневной жизни. Пока же рядом с ней в палате постоянно находятся муж, мать, сестра или близкая подруга.

В начале февраля Саре Карбонеро отметила свое 37-летие

Напомним, что в мае 2019 года жена Касильяса объявила о том, что у нее рак яичников. Врачи обнаружили у женщины злокачественную опухоль и прооперировали Сару вскоре после инфаркта, перенесенного ее знаменитым мужем.

После хирургического вмешательства супруга Касильяса прошла несколько курсов химиотерапии и спустя время вернулась к работе на Radio Marca, а также снялась в рекламной кампании известной линии косметики.

В браке с Икером Касильясом Сара Карбонеро воспитывает двух сыновей — 7-летнего Мартина и 4-летнего Лукаса.

Сара и Икер с сыновьями Мартином и Лукасом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира и Европы Икер Касильяс завершил карьеру.

Фото РАР, Instagram

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