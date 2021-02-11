В субботу, 13 февраля, поединками в Запорожье, Ужгороде, Коваливке и Киеве возобновятся баталии чемпионата Украины по футболу. В кои-то веки футболистам придется сражаться в окружении сугробов да еще в крепкий мороз (к примеру, в столице во второй половине дня ожидается минус 12, в Запорожье — минус 9, а в Ужгороде — минус 5).

В рамках 14-го тура УПЛ лидер состязаний «Динамо» примет на своей клубной арене имени Валерия Лобановского донецкий «Олимпик», в тренерский штаб которого вошел знаменитый экс-футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре. Кстати, «бело-синие» никогда еще так рано не начинали официальный футбольный год (в 2015-м динамовцы играли в Лиге Европы против «Бордо» — 1:1 — на день позже — 14 февраля).

Столичный стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского готовят к возобновлению сезона

Как известно, в первом круге подопечные Мирчи Луческу на этом же стадионе разгромили «Олимпик» — 4:1. Всего же в 15 встречах премьер-лиги против дончан киевляне отпраздновали 12 побед, дважды сыграли вничью и один раз уступили (в мае 2017-го в Сумах — 1:2).

В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение динамовцам, которым 18 и 25 февраля предстоят матчи Лиги Европы против бельгийского «Брюгге». К примеру, аналитики конторы «Париматч» ставки на выигрыш «Динамо» принимают с коэффициентом 1,40, на ничью — 4,50, на победу команды Игоря Климовского — 8,60.

В свою очередь, чемпион страны «Шахтер» впервые наведается на новый стадион в Коваливку (без травмированного бразильца Дентиньо). Напомним, что в первом круге подопечные Луиша Каштру, не реализовав два из трех пенальти, обыграли «Колос» на столичном «Олимпийском» (3:1).

Сразу два поединка тура примет «Славутич-Арена» в Запорожье. В субботу на этом стадионе сыграют претенденты на места в еврокубках «Заря и «Десна», а в воскресенье — «Мариуполь» и «Александрия». Напомним, что в первом круге азовский клуб проводил домашние встречи на выезде из-за реконструкции стадиона имени Владимира Бойко. Поле в Мариуполе еще не готово, поэтому стартовую встречу второй части сезона подопечные Остапа Маркевича снова проведут вне родных стен.

И, конечно же, ждем дебюта в футболке «Миная» Артема Милевского, в составе «Ворсклы» — чемпиона мира U20 Георгия Цитаишвили, а в рядах «Руха» — четвертьфиналиста Евро-2016 исландца Рагнара Сигурдссона.

Чемпионат Украины. 14-й тур

13 февраля (суббота)

«Заря» — «Десна» 14:00 УНИАН

«Минай» — «Львов» 14:00 «Футбол 2»

«Колос» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Олимпик» 17:00 «2+2»

14 февраля (воскресенье)

«Мариуполь» — «Александрия» 14:00 «Футбол 1»

«Днепр-1» — «Ингулец» 17:00 УНИАН

«Рух» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Динамо» — 30 очков (13 матчей);

2. «Шахтер» — 29 (13);

3. «Десна» — 23 (13);

4. «Заря» — 20 (12);

5. «Ворскла» — 20 (13);

6. «Колос» — 18 (13);

7. «Олимпик» — 17 (12);

8. «Александрия» — 16 (13);

9. «Мариуполь» — 16 (13);

10. «Ингулец» — 11 (12);

11. «Минай» — 10 (12);

12. «Рух» — 9 (13);

13. «Львов» — 9 (12).

14. «Днепр-1» — 8 (13).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Евгений Селезнев («Колос»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Александр Гладкий («Заря»), Младен Бартулович («Ингулец»), Артем Громов («Ворскла»), Александр Назаренко («Днепр-1»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир УПЛ, форвард «Олимпика» Шахаб перешел в «Зарю».

Фото ФК «Динамо»

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