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Спорт

Усик с Ломаченко на ужасной дороге показались разбойниками

10:44 11 февраля 2021
Василий Ломаченко

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик «засветились» в Одесской области, в городе Белгород-Днестровском.

«Когда на улице серо и хмуро, правильный настрой и правильные люди могут заставить улыбнуться. Именно так выглядит LOMUS в полном составе. Дружба, проверенная годами», — таким комментарием Ломаченко сопровождает их совместное фото, размещенное в Instagram.

Фолловеры заметили, что к «серому и хмурому» дню добавилась еще и плохая дорога, отчетливо просматривающаяся за спинами боксеров, которых в шутку сравнили с «гопниками».

Напомним, что недавно американский боксер Теофимо Лопес, победивший Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, составил рейтинг лучших боксеров-легковесов, поставив украинца на второе место — следом за собой. Рейтинг он составлял по просьбе авторитетного боксерского сайта Bad Left Hook.

Фото Василия Ломаченко из социальных сетей.

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