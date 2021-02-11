Еще не лысый: легендарный Зидан поделился видео своего первого гола в карьере

Легендарный экс-футболист «Ювентуса», «Реала» и сборной Франции, а ныне главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан, выигравший с мадридцами Лигу чемпионов в Киеве, запостил в Instagram видео своего первого гола в профессиональной карьере. 30 лет прошло с того момента, 18-летний Зизу еще с шевелюрой.

«10 февраля 1991 года. Мой первый гол в Лиге 1 (в футболке „Кана“ в ворота „Нанта“. — Авт.)», — написал Зинедин Зидан, выигравший за карьеру футболиста и тренера 26 (!) трофеев.

Напомним, что, будучи игроком, Зинедин Зидан защищал цвета «Кана», «Бордо», «Ювентуса» и «Реала». ФИФА трижды объявляла его лучшим футболистом года, а в 1998 году после триумфа на чемпионате мира французу вручили «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. За годы, проведенные в большом футболе, Зидан 156 раз поразил ворота соперников. После завершения карьеры футболиста в 2006 году француз работал с молодежью «Реала», а в январе 2016-го возглавил первую команду, где трудится до сих пор (с перерывом).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинедина Зидана признали лучшим тренером в истории Лиги чемпионов.

Фото ФК «Реал»

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