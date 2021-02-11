Свитолина выбила из Australian Open восходящую звезду из США: видеообзор матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, бойфренд которой Гаэль Монфис расплакался после поражения в Мельбурне, пробилась в 1/16 финала первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open с общим призовым фондом 61,6 млн долларов.

В поединке второго круга утром 11 февраля 26-летняя одесситка за 1 час и 20 минут победила 16-летнюю теннисистку из США, чемпионку юниорского «Ролан Гаррос"-2018 Коко Гауфф (48-я), в послужном списке которой, несмотря на столь юный возраст, уже значатся победы над такими звездами тенниса как Винус Уильямс, Арина Соболенко и Наоми Осака, — 6:4, 6:3.

В первом сете, продлившемся 37 минут, соперницы упорно брали свою подачу. Но при счете 5:4 в свою пользу Элина таки вырвала гейм на подаче темнокожей соперницы, победив в тяжелой партии — 6:4.

Словно под копирку развивались события на корте во втором сете. С той лишь разницей, что украинка позарилась на «чужое» в восьмом гейме и в итоге сломила сопротивление восходящей звезды американского тенниса — 6:3.

В матче третьего раунда Свитолина, уже заработавшая в Мельбурне 165 228 долларов «грязными», сыграет против выросшей в Москве, а ныне представляющей Казахстан 26-летней Юлии Путинцевой, которая в трех сетах оказалась сильнее бельгийки Эдисон ван Эйтванк (67-я) — 6:4, 1:6, 6:2. В очном противостоянии соперниц Элина уверенно ведет в счете 5:2 (Путинцева оформила две победы еще в 2012 году на уровне турниров ITF).

Напомним, что в 2018 и 2019 годах Элина Свитолина пробилась на Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинал, а в 2020-м уступила испанке Гарбинье Мугурусе в поединке третьего круга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче второго круга Свитолина победила чешку Мари Бузкову.

Фото Twitter WTA

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