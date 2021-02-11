Двукратный призер Олимпийских игр, знаменитый экс-футболист «Милана» и «ПСЖ» Тьягу Силва, играющий за «Челси», откровенно рассказал, как чуть не умер во время выступлений в России в сезоне-2005/2006.

Тогда еще малоизвестный 20-летний бразильский защитник вскоре после перехода из «Порту» в московское «Динамо» за 4 млн евро заболел туберкулезом и целых полгода провел в больничной палате, где из всех удобств, по его словам, была только дырка в полу (вместо унитаза).

«Когда мне показали снимки, одно из моих легких было полностью белым, — цитирует Тьягу Силву британское издание FourFourTwo. — И зараза уже распространялась на второе легкое, поэтому доктор сказал, что меня немедленно госпитализируют на четыре месяца. Это очень тяжело ударило по мне. Я оказался в очень маленькой палате, где не было душа — только дырка в полу.

В конце концов я провел там не четыре месяца, а шесть. Первые три мне нельзя ни с кем видеться.

Вскоре в Россию прилетели моя мама и девушка. Вообще-то, Изабель прилетела, чтобы порвать со мной, но что-то пошло не так! Она бросила все в Бразилии, и мы до сих пор вместе (в ту пору 16-летняя Изабелла со временем стала женой Тьяго Силвы. — Авт.). Ее присутствие дало мне так много сил. Только Бог знает, что случилось бы, если бы она ушла от меня.

Спустя шесть месяцев я смог покинуть госпиталь, но я все еще не был здоров. В то время жизненно важное вмешательство совершил тренер «Динамо» Иво Вортманн, который раньше был моим наставником в «Жувентуде».

Он и мой агент не позволили доктору отправить меня на операцию, чтобы удалить часть легкого. Я вернулся в Португалию, где у меня квартира, и продолжил реабилитацию там.

Специалист по лечению туберкулеза рекомендовал мне ходить по полчаса пешком по утрам, пока я не устану, а затем — снова и снова. Изабель ездила со мной на велосипеде — но я не смог крутить педали и пяти минут. Я чувствовал себя обессилевшим. Однако я не останавливался — мало-помалу мое состояние улучшалось, затем я приступил к пробежкам. Спустя три месяца я исцелился".

К моменту выздоровления Тьяго Силвы «Динамо», за которое бразилец так и не сыграл ни одного матча, уже распрощалось с ним, и защитник вернулся на родину (уже позже россияне безуспешно пытались отсудить у футболиста 15 млн евро якобы за разрыв контракта). Парень выступал за «Жувентуд» и «Флуминенсе». Правда, звездой футбола Тьяго Силва, в активе которого 89 матчей и семь голов в составе сборной Бразилии, стал позже: «Милан» заплатил за него 9 млн евро, «ПСЖ» — 42 млн. Теперь 36-летний футболист — столп обороны «Челси», а еще — лицо государственной кампании против туберкулеза. А ведь тогда в 2005-м, как утверждали врачи, еще бы две недели без лечения, и футболист бы умер…

Тьягу Силва так и не провел за московское «Динамо» ни одного официального матча

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты «ПСЖ» трогательно попрощались с легендой клуба Тьягу Силвой.

Фото Twitter ФК «Челси», ФК «Динамо»

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