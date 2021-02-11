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Спорт

Дзюба покормил из рук льва и затеял перетягивание каната с тигром

19:46 11 февраля 2021
Артем Дзюба

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, оскандалившийся после попадания в сеть интимного видео с его участием, поделился в Instagram роликами посещения контактного зоопарка в Дубае.

Перво-наперво форвард покормил с руки льва.

Чуть позже российский голеадор собрал целую команду, устроив состязания по перетягиванию каната с тигром. Даже детишек привлек…

«Сейчас лапкой… ХАЦ!!! И нет бубенчиков», «Дзюбе лишь бы что-то подергать», «Зачем кису мучаете?», «Базара нет — руки натренировали», «Не честно… Надо было поровну поделиться!», «Дзюба в очередной раз передернул тигра», «Да, человека ничему жизнь не учит. Сейчас зоозащитники налетят», — язвят в комментариях к роликам подписчики.

Кстати, частный зоопарк в Эмиратах принадлежит Саифу Ахмеду Белхасе, которого называют крупнейшим застройщиком Дубая. В прошлом году там побывал футболист сборной Украины Александр Зинченко со своей будущей женой Владой Седан. Об этом визите владельцу зоопарка будет напоминать футболка «МанСити» с автографом нашего игрока.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Путин прокомментировал интимное видео Дзюбы.

Фото РИА «Новости»

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