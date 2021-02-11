Дама завела Надаля с трибуны Australian Open средним пальцем: Рафа устоял

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль, купивший за 5 млн евро роскошную яхту, попал в комичную ситуацию во время матча второго круга продолжающегося в Мельбурне Australian Open.

Во втором сете поединка против американца Майкла Ммо одна из болельщиц пыталась с трибуны помешать испанцу выполнить подачу — сначала криками, а затем и вовсе демонстрацией второй ракетке мира среднего пальца.

У Надаля с юмором оказался полный порядок. Сначала теннисист с удивлением попытался уточнить у дерзкой дамы, точно ли ему именно адресован пальчик, а затем широко улыбнулся.

Служба безопасности турнира быстренько вывела агрессивную фанатку из зала, и матч продолжился.

Уже после окончания победной для него встречи, смеющийся Надаль, отвечая на вопрос, знает ли он эту женщину, заметил: «Нет — и, честно говоря, не хочу знать. Может, она выпила слишком много джина или текилы. Я не знаю. Честно говоря, это была странная ситуация, но в то же время забавная».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Рафаэль Надаль 13-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос».

Фото АР, bbc.com

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