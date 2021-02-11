Трагедия Боатенга и 10 миллионов на дорожку: «Бавария» стала чемпионом мира среди клубов

В четверг, 11 февраля, на арене «Эдюкейшн стэдиум» в Эр-Райяне (Катар) определился чемпион мира по футболу среди клубов-2020. В решающем противостоянии турнира сошлись немецкая «Бавария», оставившая в полуфинале не у дел египетский «Аль-Ахли» (2:0), и мексиканский «УАНЛ Тигрес», сенсационно не пустивший в финал «Палмейрас» из Бразилии (1:0).

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «УАНЛ Тигрес» (Монтеррей, Мексика) — 1:0

Гол: Павар (59).

Перед матчем за трофей мюнхенцы понесли серьезные кадровые потери. Как известно, еще до визита победителя Лиги чемпионов в Катар коронавирус оставил не у дел Леона Горетцку и Хави Мартинеса, а уже перед решающим поединком положительный тест на COVID-19 сдал чемпион мира Томас Мюллер, которого срочно отправили на самоизоляцию. Не мог рассчитывать Ханси Флип и на другого триумфатора ЧМ-2014 — защитника Жерома Боатенга. Накануне из Германии пришла печальная весть: бывшую девушку футболиста — 25-летнюю модель Каси Ленхардт нашли мертвой, и Жером срочно отправился на родину.

Впрочем, и в ослабленном составе немцы контролировали ситуацию на поле, и в итоге один из 19 (!) ударов мюнхенцев по владениям «Тигреса» оказался-таки результативным. На 59-й минуте защитник Павар поразил пустые ворота соперника после того, как Левандовски удачно поборолся за мяч с голкипером мексиканцев. Сначала судейская бригада зафиксировала офсайд, но после просмотра VAR взятие ворот признали законным. По иронии судьбы, как и в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» (тогда отличился Коман), победный гол «Баварии» записал в свой актив французский футболист.

Кстати, очередной трофей в футболке «Баварии» добыл вышедший на замену бывший игрок донецкого «Шахтера» бразилец Дуглас Коста.

1:0 Павар (59-я мин.)

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Отметим, что «Бавария», выигравшая клубный чемпионат мира (КЧМ) после восьмилетней паузы, заработала на турнире 10 млн долларов и повторила уникальное достижение «Барселоны» в сезоне-2009/2010 — шесть добытых трофеев за календарный год (чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов).

Кстати, неудачник финала «УАНЛ Тигрес», который заработал в Катаре 4 млн долларов, стал первым представителем КОНКАКАФ, сыгравшим в финале КЧМ. Ранее трофей оспаривали только представители Европы, Южной Америки или Африки. При этом южноамериканцы, нужно отметить, последний раз побеждали в турнире еще в 2012 году. С тех пор сильнейшими в мире становились лишь европейские клубы: четырежды — «Реал» (2014, 2016, 2017, 2018 годы), дважды — «Бавария» (2013-й и 2020-й) и по разу — «Барселона» (2015-й) и «Ливерпуль» (2019-й).

Добавим, что в поединке за третье место «Аль-Ахли» в серии послематчевых пенальти победил «Палмейрас» с легендой «Шахтера» Луисом Адриано в составе — 3:2 (основное время — 0:0) и может рассчитывать на 2,5 млн долларов призовых от УЕФА (бразильцам достанутся 2 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА перенес несколько матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в другие страны.

Фото fifa.com

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