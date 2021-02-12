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Спорт

Ярмоленко получил серьезную травму: под угрозой его участие на Евро-2020

7:27 12 февраля 2021
Андрей Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рискует пропустить финальный турнир Евро-2020, который пройдет в июне 2021-го.

Наш соотечественник, выйдя в стартовом составе «Вест Хэма», который ввел в совет директоров бывшую порноактрису, на матч Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1), провел на поле 54 минуты, после чего был заменен. Как сообщает один из фанатских сайтов «молотобойцев» Claret and Hugh, Андрей получил серьезную травму колена, из-за которой выбыл до конца сезона, и может не успеть восстановиться до старта финального турнира Евро-2020.

При этом официальных комментариев «Вест Хэма» о степени повреждения украинца пока не было. Со слов главного тренера английского клуба Дэвида Мойеса, речь идет о растяжении боковых связок колена.

Отметим, что Ярмоленко в нынешнем сезоне не имел стабильной игровой практики в клубе. Украинец провел во всех турнирах 21 матч, преимущественно выходя на замену, и забил три мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист мексиканской «Некаксы» Унаи Бильбао получил ужасную травму, порвав гвоздем колено.

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