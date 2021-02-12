Где и во сколько смотреть онлайн «Барселона» — «ПСЖ»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, поединками в Барселоне и Будапеште стартует стадия 1/8 финала Лиги чемпионов, решающий матч которой запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

На арене «Камп Ноу» сойдутся испанская «Барселона», с ужасом вспоминающая о фиаско в прошлом розыгрыше турнира (2:8 в поединке с «Баварией»!), и финалист сезона-2019/2020 французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее соперники пересекались друг с другом в еврокубках 11 раз. Но особняком, конечно же, стоит двухматчевая дуэль «Барселоны» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/2017, когда каталонцы после сокрушительного поражения в Париже — 0:4, сотворили спортивный подвиг в родных стенах, разгромив «ПСЖ» на «Камп Ноу» — 6:1.

Отметим, что перед предстоящим визитом в столицу Каталонии парижане понесли серьезную кадровую потерю. Из-за травмы бедра, полученной в матче Кубка Франции против «Кана», примерно на месяц выбыл из строя нападающий Неймар, в свое время блиставший в составе… «Барселоны». Тренерский штаб «ПСЖ» надеется, что бразилец сумеет восстановиться к ответной встрече соперников, намеченной на «Парк де Пренс» 10 марта.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение подопечным Рональда Кумана. К примеру, контора «Фаворит спорт» ставки на победу «Барселоны» принимает с коэффициентом — 2,11, на ничью — 4,10, на выигрыш парижан — 3,40.

В этот же день на «Пушкаш Арене» в Будапеште сразятся полуфиналист прошлого розыгрыша «Лейпциг» и победитель ЛЧ-2018/2019 «Ливерпуль». Напомним, что, по решению УЕФА, встречу перенесли из Германии в столицу Венгрии, поскольку немецкое правительство запретило въезд на территорию страны из Великобритании после распространения в Туманном Альбионе нового штамма коронавируса.

Еще два первых поединка 1/8 финала ЛЧ чемпионов состоятся в среду, 17 февраля. В гости к «Порту» наведается чемпион Италии «Ювентус», а в Испании сразятся «Севилья» и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

16 февраля (вторник)

«Барселона» — «ПСЖ» 22:00 «Футбол 1»

«Лейпциг» — «Ливерпуль» 22:00 «Футбол 2»

17 февраля (среда)

«Севилья» — «Боруссия» Д. 22:00 «Футбол 1»

«Порту» — «Ювентус» 22:00 «Футбол 2»

Напомним, что в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы еще четыре встречи: «Атлетико» — «Челси», «Лацио» — «Бавария» (23 февраля), а также «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М. — «Манчестер Сити» (24 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА перенес некоторые матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в другие страны.

Фото uefa.com

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