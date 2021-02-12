Усик и Джойс не смогли договориться о чемпионском бое: чего ожидать боксерам

Представители непобедимых боксеров, украинца Александра Усика (17 побед, 13 из них — нокаутом) и британца Джо Джойса (12 побед, 11 из них — нокаутом), не пришли к общему знаменателю при обсуждении подробностей контракта о предстоящем бое за титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

«Предложение Фрэнка Уоррена К2 Promotion не соответствует требованиям рынка, поэтому мы будем ждать проведения торгов. В СМИ уже появилась апрельская дата боя, но она не соответствует действительности. Дату боя будет определять компания, которая выиграет торги», — рассказал промоутер нашего соотечественника Александр Красюк в комментарии сайту «Чемпион».

Напомним, что после того, как Всемирная боксерская организация (WBO) заявила о готовности санкционировать объединительный бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, украинцу было предложено провести бой с Джойсом. На обсуждение финансовых условий WBO отвела представителям боксеров 15 дней, но, как видим, к общему знаменателю прийти не удалось. Теперь судьбу поединка решат промоутерские торги, и после подписания контракта бой должен состояться в 90-дневный срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усику полагается впечатляющий гонорар за бой с Джойсом.

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