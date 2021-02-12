Глава оргкомитета Олимпиады-2020 лишился должности из-за сексизма: подробности скандала

83-летний японец Йосиро Мори, занимавший должность главы организационного комитета по подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио, вынужден был подать в отставку менее чем за полгода до старта Игр.

Все дело в том, что функционер имел неосторожность нелицеприятно высказаться о женщинах, когда на заседании исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) спросили его мнения об идее увеличить число представительниц слабого пола в организации до 40%. «Из-за такого числа женщин наши заседания будут продолжаться слишком долго. У женщин, думаю, очень силен соревновательный дух: если одна поднимает руку, то другие сразу думают, что им тоже есть что сказать. Поэтому они говорят слишком много. Нам придется как-то ограничивать время на выступление каждого, иначе мы просто никогда не закончим совещание», — не сдерживал своего смеха Йосиро.

Впрочем, как передает Reuters, его слова восприняли совсем не как шутку. К примеру, экс-первая ракетка мира Наоми Осака назвала слова функционера «крайним невежеством», а губернатор Токио Юрико Коике отказалась прийти на встречу с главой оргкомитета в знак протеста. Не остался в стороне и Международный олимпийский комитет (МОК). «Недавние комментарии Йосиро Мори абсолютно неуместны и противоречат обязательствам МОК и реформам Олимпийской повестки-2020. Организационный комитет Токио-2020 также считает его комментарии неуместными и подтвердил свою приверженность гендерному равенству», — говорится в официальном заявлении организации.

После высказываний Мори в Японии оперативно провели опрос, и 60% людей высказались за отставку Йосиро. «Я сказал то, чего глава оргкомитета говорить не должен. Я не имел в виду то, о чем все подумали, но мои слова звучали дискриминационно по отношению к женщинам. Я всегда поддерживал женщин и призывал их чаще высказывать свое мнение», — сказал функционер на собранной на следующий день пресс-конференции.

Впрочем, сразу покидать свой пост Мори не стал, а сделал это лишь спустя неделю, когда общественное давление не снижалось. «Нам очень важно провести Олимпиаду в июле. Не должно быть так, чтобы я стал препятствием для этого», — отметил Мори на очередном заседании и заявил о своей отставке.

Напомним, что, согласно плану, Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. Конечно, если вновь не вмешается пандемия коронавируса, как было летом 2020-го…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что опубликован свод правил поведения спортсменов и болельщиков во время Олимпиады в Токио.

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