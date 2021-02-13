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Спорт

Свитолина разгромила уроженку России на Australian Open: видеообзор матча

7:48 13 февраля 2021
Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге WTA, преодолела третий круг Australian Open — первого из запланированных турниров «Большого шлема» в 2021 году с общим призовым фондом 61,6 млн долларов.

Соперницей нашей соотечественницы стала Юлия Путинцева (28-я), в 2012 году сменившая российское гражданство на казахстанское, которую Элина обыграла в пяти последних очных матчах. Обыграла и в шестом.

И если в первом сете на корте была нервная борьба (Свитолина дважды уступала в счете после проигранных геймов на своей подаче), то во втором украинка просто смела с корта свою соперницу, взяв партию «под ноль» — 6:4, 6:0. К слову, последний раз Элина не позволяла оппонентке взять хотя бы один гейм в сете еще в марте прошлого года, когда играла на победном для себя турнире в мексиканском Монтеррее с Аранчой Рус из Нидерландов.

«Я очень счастлива и довольна своим выступлением, довольна тем, как я смогла вернуться в игру. Я давно знаю Юлию и всегда жду битвы в матчах с ней. Стиль ее игры сильно отличается от стиля моих предыдущих соперниц здесь. По итогу это получился хороший матч. Сегодня было очень непросто, потому что я играла совсем в других условиях в прошлом круге. 7 часов вечера, когда много зрителей, другой корт, и сейчас совсем другая ситуация, почти как тренировка. Несколько раз эта мысль проскакивала в моей голове, но я старалась себя настроить, что играю на Большом Шлеме, что это важный матч. Было непросто сконцентрироваться. Я старалась сфокусироваться только на игре, на том, что мне нужно выполнять на корте. Юля очень здорово начала матч и мне нужно было реабилитироваться. Как только я стала лучше себя чувствовать в игре, то смогла прибавить. Я выиграла 9 геймов подряд, это довольно комфортная победа», — поделилась своими эмоциями украинка после матча.

Выход в четвертый круг уже принес нашей соотечественнице 245 920 долларов призовых. Теперь одесситку ожидает встреча с американкой Джессикой Пегулой (61-я), которая также уверенно обыграла француженку Кристину Младенович (52-я) — 6:2, 6:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина выбила с Australian Open 16-летнюю восходящую звезду из США.

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