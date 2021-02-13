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Спорт

«Решил позагорать»: Зинченко устроил себе «пляжный отдых» возле обледеневшего водоема

9:27 13 февраля 2021
Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, новогоднее фото которого забраковала жена Влада Седан, удивил болельщиков своим бесстрашием.

Прикрытый лишь простынью (видимо, только выйдя из бани), футболист удобно устроился в кресле на берегу замерзшего водоема. «Решил позагорать», — гласит подпись под видео, размещенном на странице фанатов игрока в Instagram.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 15 матчей, а его шикарный голевой пас помог «горожанам» выбить из Кубка лиги лондонский «Арсенал».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голые Беленюк и Верняев устроили борцовский поединок на снегу.

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