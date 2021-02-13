«Динамо» в заснеженном Киеве добыло волевую победу над «Олимпиком»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 13 февраля, тремя матчами в Ужгороде, Запорожье и Киеве возобновился чемпионат Украины по футболу после зимней паузы.

14-й тур

13 февраля (суббота)

«Минай» — «Львов» — 1:2 (Шиндер, 47 — Альваро, 13, 45). Молодежные составы — 0:2.

«Заря» (Луганск) — «Десна» (Чернигов) — 2:1 (Гладкий, 18, 62 — Тотовицкий, 21). Молодежные составы — 3:0.

«Динамо» (Киев) — «Олимпик» (Донецк) — 3:1 (Беседин, 30, 90, Буяльский, 79 — Альваренга, 20). Молодежные составы — 6:0. На 77-й минуте удален Нкенг, на 90-й — Лебеденко (оба — «Олимпик»).

Матч для «Динамо» на заснеженном родном стадионе имени Валерия Лобановского начался с холодного душа, когда «Олимпик» провел разящую атаку, переведя мяч с левого фланга в штрафную, и Альваренга пробил мимо Бущана. Впрочем, еще до перерыва «бело-синим» удалось отыграться. Цыганков пробил со штрафного, голкипер парировал, а первым на добивании оказался Беседин, который результативно отметил возвращение после дисквалификации.

После перерыва динамовцы полностью доминировали, не позволив сопернику ничего создать у своих владений. Но интрига держалась до 79-й минуты, когда классный удар слету после скидки Цыганкова удался Буяльскому — мяч влетел в верхний угол ворот. Окончательный же счет, когда «Олимпик» играл вдевятером (за две желтые карточки был удален Нкенг, а Лебеденко получил прямую красную карточку), был установлен на последней минуте. И гол получился — точная копия первого взятия ворот донецкой команды: Цыганков пробил со штрафного, на этот раз голкипер перевел мяч в штангу, от которой сфера отскочила прямо на голову Беседину. В итоге, 3:1 — волевая победа «Динамо» в первом официальном матче в 2021 году.

Одной из главных интриг западного дерби было возвращение в УПЛ экс-футболиста сборной Украины Артема Милевского. Но на первые роли в матче вышел 25-летний бразилец львовян Луиш Тавареш, который оформил дубль уже в первом тайме. Сразу после перерыва еще один экс-игрок национальной сборной Антон Шиндер сократил отставание в счете, но спасти матч минайцам не удалось.

В Запорожье прошел матч между одними из главных претендентов на бронзовые медали по итогам сезона. «Заря» перед отчетным туром отставала от «Десны», и в случае поражения позволила бы оппоненту оторваться в таблице. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Сначала хозяева открыли счет, когда Гладкий с близкого расстояния поразил ворота после прострела Аллахьяра, а вскоре паритет восстановил Тотовицкий, удачно сыгравший на добивании после того, как Конопля попал в перекладину. Решающий же мяч вновь записал на свой счет Гладкий, который удачно замкнул навес с фланга.

Положение команд:

1. «Динамо» — 33 очка (14 матчей);

2. «Шахтер» — 29 (13);

3. «Десна» — 23 (14);

4. «Заря» — 23 (13);

5. «Ворскла» — 20 (13);

8. «Колос» — 18 (13);

7. «Олимпик» — 17 (13);

8. «Александрия» — 16 (13);

9. «Мариуполь» — 16 (13);

10. «Львов» — 12 (13).

11. «Ингулец» — 11 (12);

12. «Минай» — 10 (13);

13. «Рух» — 9 (13);

14. «Днепр-1» — 8 (13).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Евгений Селезнев («Колос»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Младен Бартулович («Ингулец»), Артем Громов («Ворскла»), Александр Назаренко («Днепр-1»).

В воскресенье, 14 февраля, в рамках 14-го тура пройдут следующие матчи: «Колос» — «Шахтер», «Мариуполь» — «Александрия», «Днепр-1» — «Ингулец», «Рух» — «Ворскла».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» завершило сбор в Турции разгромом БАТЭ.

Фото ФК «Динамо»

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