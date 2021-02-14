В ночь на воскресенье, 14 февраля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам, в главном бою которого на кону стоял чемпионский пояс в полусредней весовой категории.

Противостояние действующего чемпиона 33-летнего американца Камары Усмана (18 побед, 1 поражение) и 34-летнего претендента из Бразилии Гилберта Бернса (19 побед, 4 поражения) завершилось в третьем раунде после того, как рефери засчитал южноамерканцу технический нокаут.

После боя Усман, который третий раз провел успешную защиту титула, некоторое время постоял на коленях, а затем отправился утешать своего бразильского друга (оба долгое время тренировались в зале Sanford MMA во Флориде у одного специалиста), по лицу которого текли слезы.

«Это был тяжелый бой. Очень, очень тяжелый. Нельзя недооценивать то, что сделал Бернс для этой весовой категории. Мы начинали вместе, сегодня он доказал свой класс. Но я на другом уровне. Мой боевой IQ выше. Я зверь другой породы.

Когда кто-то заходит ко мне в октагон, то перестает быть моим другом. Там нет друзей. Я не просто так лучший боец в мире. Я требую, чтобы меня уважали", — цитирует Камару Усмана, заработавшего дополнительный бонус в размере 50 тысяч долларов за одно из лучших выступлений вечера, MMA Fighting.

Кстати, для Усмана победа в Лас-Вегасе стала 13-й подряд в полусреднем весе в UFC, что позволило ему обойти знаменитого Жоржа Сен-Пьера по длительности победной серии в дивизионе (12). Если учитывать победные серии вне зависимости от весовой категории, то более продолжительная была лишь у Андерсона Силвы (16 побед подряд в период с 2006 по 2012 год).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в главном поединке UFC Fight Night 184 россиянин Волков нокаутировал голландца Оверима.

Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter