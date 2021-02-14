Усман — Бернс: видео нокаута в главном бою UFC 258
В ночь на воскресенье, 14 февраля, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам, в главном бою которого на кону стоял чемпионский пояс в полусредней весовой категории.
Противостояние действующего чемпиона 33-летнего американца Камары Усмана (18 побед, 1 поражение) и 34-летнего претендента из Бразилии Гилберта Бернса (19 побед, 4 поражения) завершилось в третьем раунде после того, как рефери засчитал южноамерканцу технический нокаут.
February 14, 2021
После боя Усман, который третий раз провел успешную защиту титула, некоторое время постоял на коленях, а затем отправился утешать своего бразильского друга (оба долгое время тренировались в зале Sanford MMA во Флориде у одного специалиста), по лицу которого текли слезы.
#UFC258 pic.twitter.com/uwPdtWQfHT— UFC (@ufc) February 14, 2021
«Это был тяжелый бой. Очень, очень тяжелый. Нельзя недооценивать то, что сделал Бернс для этой весовой категории. Мы начинали вместе, сегодня он доказал свой класс. Но я на другом уровне. Мой боевой IQ выше. Я зверь другой породы.
Когда кто-то заходит ко мне в октагон, то перестает быть моим другом. Там нет друзей. Я не просто так лучший боец в мире. Я требую, чтобы меня уважали", — цитирует Камару Усмана, заработавшего дополнительный бонус в размере 50 тысяч долларов за одно из лучших выступлений вечера, MMA Fighting.
Кстати, для Усмана победа в Лас-Вегасе стала 13-й подряд в полусреднем весе в UFC, что позволило ему обойти знаменитого Жоржа Сен-Пьера по длительности победной серии в дивизионе (12). Если учитывать победные серии вне зависимости от весовой категории, то более продолжительная была лишь у Андерсона Силвы (16 побед подряд в период с 2006 по 2012 год).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в главном поединке UFC Fight Night 184 россиянин Волков нокаутировал голландца Оверима.
Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC65
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