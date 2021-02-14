Невеста обещала подумать: украинскому футболисту выбили зуб за день до свадьбы

Футболист «Зари» Дмитрий Иванисеня, дебютировавший в 2019 году в составе сборной Украины, попал в комическую ситуацию.

В состоявшемся накануне поединке чемпионата страны против «Десны» (2:1) 27-летнему полузащитнику луганчан выбили зуб (отличился форвард гостей Максим Дегтярев, отмахнувшийся рукой). С кем не бывает — профессиональный спорт все-таки. Только вот все дело в том, что 14 февраля, в День святого Валентина, у Дмитрия… намечена свадьба.

«Как быть, если мы завтра идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи», — в шутку отреагировала на ситуацию невеста Иванисени Юлия у себя в Instagram, прикрепив фото возлюбленного без зуба.

Судя по снимку, Иванисеня сразу же после матча отправился к стоматологу. Так что в день свадьбы у него наверняка снова будет голливудская улыбка.

Дмитрий и Юлия

Напомним, что до перехода в «Зарю» воспитанник школы донецкого «Шахтера» Дмитрий Иванисеня защищал цвета «Мариуполя» (тогда еще «Ильичевца») и тбилисского «Динамо». В свое время уроженец Кривого Рога выступал также за сборные Украины U16 и U21.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Иванисеня переболел коронавирусом.

Фото Instagram

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