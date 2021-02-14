Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

На арене «Уэмбли» в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном поединке которого сошлись 30-летний экс-чемпион мира по версии IBF в полулегком весе британец Джош Уоррингтон (30 побед, 7 из них — нокаутом, 1 поражение) и 22-летний мексиканец Маурисио Лара (22 победы, 15 из них — нокаутом, 2 поражения).

Вопреки прогнозам специалистов, мексиканец отлично провел бой против непобедимого доселе британца. И если после нокдауна в четвертом раунде Уоррингтон смог подняться и дотерпеть до конца трехминутки, то после серии ударов Лары в девятом именитый бокс оправиться не смог, и рефери остановил поединок.

Кстати, после тяжелого нокаута британец был осмотрен медиками у ринга, и они остались довольны его состоянием здоровья. Но позже Уоррингтона все же доставили с арены «Уэмбли» в больницу для дополнительного медообследования.

«Это была отличная ночь, я действительно рад за свою семью и всех людей, живущих в Мексике, — заявил Маурисо Лара. — Мы очень много работали над этим, и все сработало так, как мы планировали».

По иронии судьбы, первое в карьере поражение Джош Уоррингтон потерпел в канун дня рождения своих дочерей. В воскресенье, 14 февраля, девочкам-близняшкам британского боксера исполняется три года.

Джош Уоррингтон с дочерьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик и Джо Джонс не смогли договориться о чемпионском бое.

Фото Route One Ltd, Instagram

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