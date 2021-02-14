«Шахтер» сенсационно оступился на стадионе «Динамо»: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 14 февраля, матчами в Киеве, Запорожье, Днепре и Львове финиширует очередной тур украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 14-й тур

14 февраля (воскресенье)

«Колос» (Коваливка) — «Шахтер» (Донецк) — 0:0. Молодежные составы — 1:3.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Майкон, 82), Матвиенко (Соломон, 82), Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 76), Коноплянка (Тете, 59), Марлос, Тайсон, Мораес (Фернандо, 76).

Встреча подопечных Руслана Костышина и Луиша Каштру должна была состояться еще накануне в Коваливке, но из-за неблагоприятных погодных условий ее перенесли на 14 февраля и состоялся поединок на столичной арене «Динамо» имени Валерия Лобановского.

В прежние годы сельская команда проиграла чемпиону страны все шесть матчей. При этом в поединке соперников в первом круге (3:1) «Шахтер», продавший недавно полузащитника Виктора Коваленко в «Аталанту», отпраздновал успех, несмотря на два не реализованных пенальти.

На сей раз встреча соперников началась с минуты молчания в память об отце братьев Суркисов Рахмиле Давидовиче, умершем в возрасте 101 года. «Шахтер» перед визитом в Израиль на матч Лиги Европы с «Маккаби» (игра состоится 18 февраля в Тель-Авиве) на протяжении всей встречи владел заметным преимуществом, но так и не смог дожать сельскую команду, главный тренер которой Руслан Костышин из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны.

Последний раз горняки теряли очки в УПЛ в ноябре прошлого года, когда не сумели обыграть «Александрию» (1:1). После осечки на стадионе «Динамо» (кстати, «Колос» в прошлом туре на этой же арене отобрал очки у динамовцев) отставание «Шахтера» от подопечных Мирчи Луческу возросло до трех очков.

«Мариуполь» — «Александрия» — 0:1 (Ситало, 38). Молодежные составы — 0:1.

Из-за негототовности поля на стадионе имени Владимира Бойко «Мариуполь» принимал подопечных Владимира Шарана на «Славутич-Арене» в Запорожье, где накануне играли «Заря» и «Десна». И «Александрия» воспользовалась «нейтральным» статусом поединка, с 10-й попытки таки обыграла мариупольцев на их поле, заодно прервав свою четырехматчевую серию без побед в УПЛ.

13 февраля (суббота)

«Минай» — «Львов» — 1:2 (Шиндер, 47 — Альваро, 13, 45). Молодежные составы — 0:2.

«Заря» (Луганск) — «Десна» (Чернигов) — 2:1 (Гладкий, 18, 62 — Тотовицкий, 21). Молодежные составы — 3:0.

«Динамо» (Киев) — «Олимпик» (Донецк) — 3:1 (Беседин, 30, 90, Буяльский, 79 — Альваренга, 20). На 77-й минуте удален Нкенг, на 90-й — Лебеденко (оба — «Олимпик»). Молодежные составы — 6:0.

Положение команд:

1. «Динамо» — 33 очка (14 матчей);

2. «Шахтер» — 30 (14);

3. «Десна» — 23 (14);

4. «Заря» — 23 (13);

5. «Ворскла» — 20 (13);

6. «Александрия» — 19 (14);

7. «Колос» — 19 (14);

8. «Олимпик» — 17 (13);

9. «Мариуполь» — 16 (14);

10. «Львов» — 12 (13).

11. «Ингулец» — 11 (12);

12. «Минай» — 10 (13);

13. «Рух» — 9 (13);

14. «Днепр-1» — 8 (13).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Евгений Селезнев («Колос»).

В воскресенье, 14 февраля, состоятся также поединки «Днепр 1» — «Ингулец» и «Рух» — «Ворскла».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисту «Зари» Дмитрию Иванисене выбили зуб в матче с «Десной».

Фото ФК «Шахтер»

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