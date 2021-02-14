Украинская чемпионка Европы рассказала о своем страшном диагнозе

Двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер мирового первенства по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк сообщила о своем страшном диагнозе, информирует segodnya.ua. У 21-летней спортсменки диагностировали рабдомиосаркому — агрессивную злокачественная опухоль.

Спортсменка призналась, что ей требуется дорогостоящее лечение в Германии, однако есть высокие шансы на выздоровление, поэтому просит своих болельщиков о поддержке.

Валерия Юзьвяк начинала заниматься художественной гимнастикой в родном Ужгороде. В 2014 году девушка пробилась в сборную Украины, однако на Олимпийские игры-2016 ездила в статусе запасной.

На состоявшемся в ноябре прошлого года в Киеве чемпионате Европы воспитанница Школы Дерюгиных Юзьвяк завоевала золотую медаль в упражнении с пятью мячами, а также «серебро» в упражнении с обручами и булавами. Кроме того, Валерия вместе с Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Бондарчук и Дианой Баевой стали бронзовыми в групповом многоборстве, что позволило украинкам завоевать золотую награду в командном зачете.

Валерия Юзьвяк (в центре) с медалью чемпионата Европы

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-биатлонистка сборной Украины Марьяна Брыкайло победила рак и ждет рождения ребенка.

Фото НОК Украины, gymnastics. sport/site

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