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Спорт

Просто вау: горнолыжник совершил неимоверный разворот на скорости 130 км/час

20:22 14 февраля 2021
Максанс Мюзатон

Соревновательный день 14 февраля на чемпионате мира по горнолыжному спорту в итальянском Кортина д'Ампеццо запомнится не только розыгрышем очередного комплекта наград. Очевидцев просто потряс чудесный «пируэт» на трассе француза Максанса Мюзатона.

Во время скоростного спуска 30-летний горнолыжник допустил грубую ошибку при прохождении «ворот», потерял равновесие, но немыслимым образом сумел удержаться на ногах на скорости около 130 км/час. Более того, Мюзантон во время спуска сумел совершить разворот на 360 градусов! Хотя колени француза, судя по виде, наверняка получили приличную нагрузку.

«Слежу за гонками на горных лыжах с 1970-х, но ничего подобного не видел! Просто вау!», «Как, черт возьми, он умудрился удержаться на лыжах?» — гласят комментарии под видео в YouTube.

Отметим, что Максанс Мюзатон выступает за сборную Франции по горнолыжному спорту с 2010 года. Он серебряный призер этапа Кубка мира, победитель и призер чемпионата страны, участник зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что швейцарский горнолыжник Урс Криенбюль получил страшные травмы на трассе Кубка мира.

Фото GEPA

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