Защитник «Динамо» Шабанов перешел в европейский клуб

Лидер чемпионата Украины «Динамо», которому 18 и 25 февраля предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге», отдало в аренду польской «Легии» 28-летнего центрального защитника Артема Шабанова.

Действующий чемпион Польши, занимающий в текущем чемпионате страны второе место (два очка отставая от лидирующей «Погони» из Щецина), арендовал футболиста до конца сезона-2020/2021. Защитник успешно прошел медосмотр и выбрал себе 13-й номер, под которым выступал в «Динамо». После всех формальностей, связанных с подписанием контракта, Артем уже наблюдал за тренировкой своих новых партнеров, — сообщает Twitter болельщиков «Легии» Legionisci.

Отметим, что Шабанов в этом сезоне провел за первую команду «бело-синих» всего две встречи, но зато какие — в УПЛ против «Шахтера» и в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» против «Барселоны» (Мирча Луческу в центре обороны делал ставку на более молодых Забарного, Попова, Сироту и Миколенко). Всего же за три года выступлений в «Динамо» Артем Шабанов сыграл 69 поединков и забил три мяча. Также он защищал цвета «Арсенала», «Волыни», «Стали» и «Олимпика». Кстати, совсем недавно во время спарринга на сборах в Турции Шабанов играл против… «Легии».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» победило в матче 14-го тура УПЛ «Олимпик».

Фото ФК «Динамо»

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