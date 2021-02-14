Где и во сколько смотреть онлайн «Динамо» — «Брюгге»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, киевское «Динамо» на пустом «Олимпийском» проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против сильнейшего клуба Бельгии «Брюгге», с которым «бело-синие» уже пересекались летом 2019-го в квалификации Лиги чемпионов (0:1 — в Брюгге и 3:3 — в Киеве).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «БРЮГГЕ»

Подопечные Мирчи Луческу в новом году провели лишь один официальный матч, победив в рамках 14-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — 3:1 (Беседин, 30, 90, Буяльский, 79 — Альваренга, 20) и сохранив лидерство в УПЛ (три очка перевеса над «Шахтером»).

В свою очередь, «Брюгге» набрал неимоверный ход, выиграв в чемпионате и Кубке Бельгии 10 (!) поединков подряд. Правда, в прошлые выходные подопечные Филиппа Клемана не смогли сыграть в гостях против «Шарлеруа». Из-за непригодного футбольного поля поединок чемпионата страны перенесли на неопределенный срок. Впрочем, даже с игрой в запасе «Брюгге» опережает ближайшего преследователя «Антверпен» на 13 очков.

Букмекеры в предстоящей встрече отдают небольшое предпочтение «Брюгге». К примеру, контра «Фаворит спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом — 2,90, на ничью — 3,55, на выигрыш бельгийцев — 2,61.

В прямой трансляции встречу «Динамо» — «Брюгге» в 19:55 покажет телеканал «Футбол 1». Также прямой эфир из Киева запланирован на канале «Матч! Футбол 3» (Россия).

Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

18 февраля (четверг)

«Динамо» — «Брюгге» 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 3»

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 19:55 «Футбол 3»

«Маккаби» Т.-А. — «Шахтер» 22:00 «Футбол 2»

«Бенфика» — «Арсенал» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что ответная встреча «Брюгге» — «Динамо» состоится на стадионе «Ян Брейдел» 25 февраля (в 22:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что несколько футболистов «Брюгге» перед визитом в Киев заразились коронавирусом.

Фото ФК «Динамо»

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