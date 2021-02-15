Свитолина проиграла на Australian Open дочери американского миллиардера: видеообзор матча

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-е место в мировом рейтинге), ранее вошедшая в восьмерку сильнейших на «Ролан Гаррос», не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open с общим призовым фондом 61,6 млн долларов и повторить свое лучшее достижение на турнире в Мельбурне.

В тяжелом поединке четвертого круга состязаний, состоявшемся в ночь на понедельник, 15 февраля, 26-летняя одесситка за 1 час и 58 минут уступила своей ровеснице из США, 61-й ракетке мира Джессике Пегуле (кстати, дочери миллиардера Терренса Пегулы, занимающегося добычей нефти и газа) — 4:6, 6:3, 3:6.

В первой партии Элина при счете 3:3 отдала сопернице свою подачу и в итоге проиграла сет — 4:6. В начале второй теннисистки обменялись брейками, после чего украинка не оставила американке шансов на успех — 6:3. К сожалению, в решающем сете Свитолина допускала слишком много ошибок и в итоге уступила — 3:6. Украинка стала первой теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга, которую одолела Пегула.



Неудача Элины обиднее вдвойне, если вспомнить, что месяц назад она уверенно обыграла американку на турнире в Абу-Даби (6:4, 6:3).

Выход в 1/8 финала турнира «Большого шлема» принес украинке 245 920 долларов призовых «грязными».

Напомним, что в 2018 и 2019 годах Элина Свитолина пробилась на Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинал, а в 2020-м уступила испанке Гарбинье Мугурусе в поединке третьего круга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина на Australian Open победила чешку Мари Бузкову, американку Коко Гауфф и Юлию Путинцеву из Казахстана.

Фото Twitter WTA

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