Чемпиона мира по футболу обвинили в смерти бывшей возлюбленной

Экс-модель журнала Playboy, 30-летняя британка Мелисса Хоу обвинила чемпиона мира по футболу и победителя Лиги чемпионов в составе «Баварии» Жерома Боатенга в психологическом насилии над бывшей девушкой Касей Ленхардт, которую нашли мертвой 9 февраля, спустя неделю после расставания с игроком.

«Не удивлена тому, что поведение парней вроде Жерома с девушками, их разумом и эмоциями приводит к подобному исходу. Шокирована, что все закончилось смертью. Но Жером так долго играл с жизнями девушек, что нечто подобное должно было произойти», — цитирует Мелиссу Хоу издание The Sun.

Мелисса Хоу

Мелисса рассказала, что познакомилась с Боатенгом в лондонском ночном клубе Libertine в 2016 году. Футболист настойчиво стучался к ней в соцсети и был первым, кто смотрел посты девушки. Защитник «Баварии» пригласил модель на одну из вечеринок в Германию, но красотка настаивает, что у них не было сексуальных контактов. «Мы никогда не спали, но я считала, что у нас отношения, и я единственная девушка», — заявила Хоу.

Правда, позже Мелисса наткнулась на интервью Боатенга в журнале, и в издании упомянули невесту футболиста. «Я подумала: какого черта? Не знала, что он помолвлен!» — возмутилась Мелисса. Немец все так же писал ей сообщения, несмотря на скорую свадьбу и наличие детей. Поэтому Хоу прервала общение с Жеромом.

«Мы не были знакомы с Касей, но могу понять, через что она прошла. Я тоже встречалась с футболистами, у меня много подруг с подобным опытом. Многие из них дают вам понять, что ты — единственная. И вы верите им, а потом обнаруживаете, что есть и другие девушки. И весь мир рушится.

Мы, конечно, не знаем всей истории смерти Каси, и я не хочу обвинять кого-то или выглядеть равнодушной. Но в то же время Жером годами общался с другими девушками. А когда вы играете с чувствами других людей, это может плохо кончиться. Это может уничтожить тебя морально, и не каждый с этим справится", — сказала Мелисса Хоу.

Напомним, что бывшую девушку Боатенга — 25-летнюю польскую модель Касю Ленхардт нашли мертвой в берлинской квартире за день до 6-летия ее сына Ноя. Правоохранительные органы до сих пор не объявляли точную причину ухода девушки из жизни, но известно, что эксперты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти. У полиции есть основания полагать, что красавица совершила самоубийство.

Кася Ленхардт и Жером Боатенг

Напомним, что до отношений с Касей (и еще одной девушкой — Ребеккой) Жером Боатенг был женат на Шерин Сенлер, родившей ему трех детей (близняшкам Ламии и Соли в марте исполнится 10 лет, а сыну футболиста Джермару — 6 лет).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» без Жерома Боатенга выиграла клубный чемпионат мира.

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