27.85 / 28.07 33.57 / 34.00
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Сын Мирчи Луческу потерял работу в титулованном клубе

12:04 15 февраля 2021
Мирча и Разван Луческу

Сын главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу — Разван стал безработным. 51-летний румынский специалист уволен с поста наставника 16-кратного чемпиона Саудовской Аравии «Аль-Хиляля», сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

На решение клубных боссов наверняка повлияли последние результаты команды: поражение в Суперкубке страны от «Аль-Насра» (0:3), а также осечки в играх чемпионата страны с «Абхой» (2:3) и «Дамаком» (0:1). После 18 туров «Аль-Хиляль» занимает третье место, на одно очко отставая от бывшего клуба Сергея Реброва «Аль-Ахли» и на пять — от «Аль-Шабаба». По информации gsp.ro, за досрочный разрыв контракта Развану Луческу заплатят 2 млн долларов компенсации, половину его годовой зарплаты.

Напомним, что Луческу-младший возглавил коллектив из Эр-Рияда летом 2019-го. Под его руководством «Аль-Хиляль» выиграл чемпионат и Кубок Саудовской Аравии, а также Лигу чемпионов Азии.

До переезда в Саудовскую Аравию Разван Луческу возглавлял несколько команд на родине, работал со сборной Румынии, а также тренировал катарский «Аль-Джейш» и греческие «Ксанти» и ПАОК. В 2018 году специалиста признали тренером года в Румынии, а в 2019-м — в Греции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возглавляемый Разваном Луческу ПАОК с украинцами Шаховым и Хачериди впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Фото ФК «Шахтер»

244

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Надя Мейхер

«Убиваете шоу»: «Голос країни» разозлил зрителей решением по поводу Мейхер

Принц Гарри и Меган Маркл

Беременную Меган Маркл обвинили в том, что она уже во второй раз пытается затмить принцессу Евгению

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер