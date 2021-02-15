Сын Мирчи Луческу потерял работу в титулованном клубе

Сын главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу — Разван стал безработным. 51-летний румынский специалист уволен с поста наставника 16-кратного чемпиона Саудовской Аравии «Аль-Хиляля», сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

На решение клубных боссов наверняка повлияли последние результаты команды: поражение в Суперкубке страны от «Аль-Насра» (0:3), а также осечки в играх чемпионата страны с «Абхой» (2:3) и «Дамаком» (0:1). После 18 туров «Аль-Хиляль» занимает третье место, на одно очко отставая от бывшего клуба Сергея Реброва «Аль-Ахли» и на пять — от «Аль-Шабаба». По информации gsp.ro, за досрочный разрыв контракта Развану Луческу заплатят 2 млн долларов компенсации, половину его годовой зарплаты.

Напомним, что Луческу-младший возглавил коллектив из Эр-Рияда летом 2019-го. Под его руководством «Аль-Хиляль» выиграл чемпионат и Кубок Саудовской Аравии, а также Лигу чемпионов Азии.

До переезда в Саудовскую Аравию Разван Луческу возглавлял несколько команд на родине, работал со сборной Румынии, а также тренировал катарский «Аль-Джейш» и греческие «Ксанти» и ПАОК. В 2018 году специалиста признали тренером года в Румынии, а в 2019-м — в Греции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возглавляемый Разваном Луческу ПАОК с украинцами Шаховым и Хачериди впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Фото ФК «Шахтер»

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