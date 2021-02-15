Где и во сколько смотреть онлайн «Маккаби» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, донецкий «Шахтер» на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против действующего чемпиона Израиля — «Маккаби», который возглавляет бывший директор академии «горняков» голландец Патрик ван Леувен.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «МАККАБИ» — «ШАХТЕР»

Подопечные Луиша Каштру после двух сборов, проведенных в Турции, потеряли очки в первом матче после возобновления чемпионата Украины, сыграв на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского вничью с «Колосом» — 0:0. Из-за этой осечки «горняки», несмотря на «0» в графе поражений, отпустили «Динамо» в турнирной таблице на три очка.

«Маккаби» же подходит к противостоянию с «Шахтером» в отличном настроении. У подопечных Патрика ван Леувена 14-матчевая беспроигрышная серия в израильской суперлиге (в том числе шестиматчевая — победная). В последнем туре тель-авивцы обыграли на выезде «Хапоэль» из Кфар-Сабы — 1:0 (Пешич, 41), что позволило выйти на первое место в турнирной таблице. Правда, у идущего вторым хайфского «Маккаби» всего одно очко отставания и игра в запасе.

Букмекеры в предстоящей встрече отдают очевидное предпочтение «Шахтеру». К примеру, аналитики «Фаворит спорт» ставки на победу «горняков» принимают с коэффициентом — 1,86, на ничью — 3,65, на выигрыш израильтян — 4,55.

В прямой трансляции встречу «Маккаби» (Тель-Авив) — «Шахтер» в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». Также прямой эфир из Киева запланирован на канале «Матч! Футбол 3» (Россия).

Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

18 февраля (четверг)

«Динамо» — «Брюгге» 19:55 «Футбол 1», «Матч! Футбол 3»

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 19:55 «Футбол 3»

«Маккаби» Т.-А. — «Шахтер» 22:00 «Футбол 2», «Матч! Футбол 3»

«Бенфика» — «Арсенал» 22:00 «Футбол 3», «Матч! Футбол 3»

Напомним, что ответная встреча «Шахтер» — «Маккаби» состоится на киевском НСК «Олимпийский» 25 февраля (начало — в 19:55).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Шахтера» Валерий Бондарь решил попрощаться с холостяцкой жизнью и сделал красивое предложение своей девушке.

Фото ФК «Шахтер»

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