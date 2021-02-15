Известный вратарь лишился пальца прямо во время матча

Поединок между гандбольными клубами «Байер» (Дормаген) и «Айзенах» (29:27) во второй немецкой бундеслиге пришлось приостановить из-за страшной травмы, которую получил прямо на площадке хорватский голкипер хозяев Мартин Юзбашич, сообщает waz.de.

В ходе матча 32-летний вратарь попытался как можно быстрее достать мяч из-за ворот и ввести его в игру. Но в итоге хорват зацепился за сетку и в движении… оторвал часть среднего пальца левой руки. Пребывая в шоке, Юзбашич с окровавленной рукой направился к скамейке запасных, а резервный голкипер «Байера» Свен Бартманн тем временем нашел оторванную фалангу хорвата у штанги.

Пострадавшего гандболиста срочно доставили в одну из клиник Кельна, но, к сожалению, врачам не удалось спасти палец хорвата.

На следующий день после перенесенной операции улыбающийся вратарь выставил в Facebook фото из больничной палаты, поблагодарив всех за поддержку.

«Сначала я ничего не понял. Была лишь легкая боль. Но позже увидел катастрофу. Конечно, обидно, но мне придется смириться с этим. Спасибо всем за поддержку. Для меня меня и моей девушки это очень важно», — написал Мартин Юзбашич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 25-летняя футболистка лишилась ноги, врезавшись в стеклянную дверь.

Фото Facebook

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