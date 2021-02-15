Футболист сборной Украины Харатин исполнил фантастический трюк с мячом

Футболист сборной Украины Игорь Харатин, ставший в составе «Ференцвароша» чемпионом Венгрии, восхитил сеть очередным трюком.

На сей раз 26-летний игрок на тренировочной базе будапештского клуба, находясь в районе углового флажка, эффектным финтом поднял мяч в воздух, перебросил через себя и с отрицательного угла пробил «крученым» в сторону ворот. В итоге «послушный» мяч покорно закатился в сетку. Высший пилотаж!

Напомним, что воспитанник «Динамо» Игорь Харатин дебютировал в сборной Украины в сентябре прошлого года в гостевом матче против команды Испании и с тех пор провел за «желто-синих» четыре поединка. В текущем сезоне в 31 поединке во всех турнирах подопечный Сергея Реброва забил за «Ференцварош» шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Игорь Харатин на карантине ударом с расстояния отправил мяч для пинг-понга в стоявший на полу бокал.

Фото uaf.ua

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