Огненный шар и обломки: престижная гонка «Дайтона 500» завершилась страшной аварией

Первая в сезоне гонка Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) «Дайтона 500», состоявшаяся 14 февраля в Дайтона-Бич (штат Флорида, США), завершилась массовым завалом, сообщает The Sun.

На 15-м круге 200-круговой гонки один из пилотов в погоне за лидерством допустил ошибку в маневре, второй не справился с управлением, и в итоге машины начали врезаться друг в друга. На трассе образовался огненный шар!

Лишь по счастливой случайности после столкновения 16 (!) авто ни один из гонщиков не получил серьезных травм. Хотя несколько болидов были разбиты вдребезги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский гонщик Райан Ньюмен на трассе «Дайтона 500» разбился на скорости свыше 300 км/ч.

Фото Twitter NASCAR on NBC

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