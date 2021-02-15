«Футбольные звезды Украины-2020»: онлайн-видеотрансляция церемонии вручения премии

В понедельник, 15 февраля, в онлайн-формате состоится церемония вручения наград ежегодной премии «Футбольные звезды Украины-2020», по итогам которой назовут лауреатов футбольного года в 13 номинациях и обнародуют состав символических сборных у мужчин и женщин (начало — в 20:00).

По итогам опроса, проведенного Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Всеукраинской ассоциацией футболистов-профессионалов среди всех клубов ПФЛ и премьер-лиги (от каждого клуба в референдуме участвовали главный тренер, капитан и представитель пресс-службы), определили претендентов на награды.

«Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом»

Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия)

Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия)

Руслан Малиновский («Аталанта», Италия)

Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия)

Роман Яремчук («Гент», Бельгия)

«Лучший футболист-легионер, играющий в Украине»

Манор Соломон («Шахтер»)

Шахаб Захеди («Олимпик"/"Заря»)

Тайсон («Шахтер»)

«Лучший тренер мужских команд, работающий за рубежом»

Юрий Вернидуб («Шахтер», Беларусь)

Роман Григорчук («Шахтер», Беларусь)

Сергей Ребров («Ференцварош», Венгрия)

«Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд»

Александр Рябоконь («Десна»)

Виктор Скрипник («Заря»)

Мирча Луческу («Динамо»)

«Лучший тренер Украины среди главных тренеров женских клубных команд»

Роман Заев («Восход»)

Наталья Зинченко («Жилстрой-2»)

Валентина Котик («Жилстрой-1»)

«Лучший игрок по футзалу среди женщин»

Ксения Гриценко («Эль-Кувейт», Кувейт)

Ирина Дубицкая («IMS-НУХТ»)

Юлия Костюк («Сборная Харьковской области-Тесла»)

«Лучший игрок по футзалу среди мужчин»

Александр Педяш («ХИТ»)

Петр Шотурма («Продэксим»)

Михаил Зварич («Продэксим»)

«Лучший игрок по пляжному футболу среди женщин»

Анна Давыденко («Мрия-2006»)

Анастасия Терех («Мрия-2006»)

Мария Тихонова («Мрия-2006»)

«Лучший игрок по пляжному футболу среди мужчин»

Максим Войток («ВИТ»)

Владимир Гладченко («НК Бичсоккер»)

Андрей Пашко («Альтернатива»)

«Лучший молодой игрок»

Илья Забарный («Динамо»)

Анатолий Трубин («Шахтер»)

Виталий Миколенко («Динамо»)

«Лучшая футболистка Украины»

Яна Калинина («Жилстрой-2»)

Надежда Кунина («Жилстрой-1»)

Дарья Апанащенко («Жилстрой-1»)

«Лучший футболист Украины»

Тайсон («Шахтер»)

Тарас Степаненко («Шахтер»)

Виктор Цыганков («Динамо»)

«Автор лучшего гола года»

Александр Зинченко (сборная Украины)

Марлос («Шахтер»)

Дарья Апанащенко (женская сборная Украины)

Ника Сичинава («Ингулец»)

Виктор Цыганков («Динамо»)

Геннадий Пасич («Верес»)

Филипп Будковский («Десна»)

Ольга Бойченко («Жилстрой-1»)

Дмитрий Хомченовский («Заря»)

Виктор Цыганков (сборная Украины)

Также во время церемонии состоится вручение специальных наград за особый вклад в развитие футбола в Украине.

Прямую видеотрансляцию церемонии «Футбольные звезды Украины-2020», которую проведет YouTube-канал УАФ, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 20:00) в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на «Олимпийском» названы лауреаты премии «Футбольные звезды Украины-2019».

Фото uaf.ua

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