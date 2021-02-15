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Спорт

В «Брюгге» перед матчем с «Динамо» вспышка коронавируса

18:35 15 февраля 2021
Шарль де Кентелар

Соперник киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Брюгге» перед визитом в Киев (первая игра состоится на «Олимпийском» 18 февраля в 19:55) лишился нескольких футболистов из-за заражения коронавирусом, сообщает hln.be.

Два подопечных Филиппа Клемана — вернувшийся в команду из «Болоньи» голландский защитник Стефано Денсвил и хорватский игрок обороны Матей Митрович — сдали положительные тесты на COVID-19 еще перед воскресной игрой чемпионата Бельгии на стадионе «Шарлеруа», которая, к слову, не состоялась из-за замершего футбольного поля.

Оба игрока уже изолированы от команды. Как и самый дорогостоящий футболист «Брюгге» — 19-летний полузащитник Шарль де Кетеларе (на фото), трансферная стоимость которого оценивается в 16 млн евро. Результаты теста бельгийца станут известны только утром 16 февраля, но он испытывает недомогание и находится дома.

Издание отмечает, что на прошлой неделе коронавирусом заразились некоторые сотрудники футбольного клуба. Но, поскольку ни один из них не вступал в контакт с игрокми, в «Брюгге» надеялись, что пронесет.

В любом случае, бельгийцы перед игрой с «Динамо» далеки от паники. В качестве примера местные СМИ приводят осенний матч Лиги чемпионов на поле «Зенита», когда парни Клемана даже без заразившихся коронавирусом голкипера Симона Миньоле, защитника Одилона Коссуну и форварда Михаэла Крменчика (чех уже перебрался в греческий ПАОК) обыграли россиян в Санкт-Петербурге (2:1).

Напомним, что победная серия «Брюгге» в чемпионате и Кубке страны уже насчитывает 10 матчей. Ближайшего преследователя — «Антверпен» — подопечные Филлипа Коемана опережают на 13 очков, имея при этом игру в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Брюгге» продал своего лучшего бомбардира Крепина Диатта в «Монако» за 20 млн евро.

Фото BELGA

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