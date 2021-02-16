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Спорт

Украинский боксер по прозвищу Танк завоевал первый чемпионский пояс в карьере

13:55 16 февраля 2021
Александр Абрамян бокс

Украинский боксер Александр Абрамян (5 побед, 3 из них — нокаутом, 1 поражение), выступающий в первом полусреднем весе, в поединке с казахстанцем Даулетом Даукеновым (8 побед, 3 из них — нокаутом, 1 поражение) завоевал чемпионский пояс по версии WBC Asia. Напомним, ранее обладателем такого же титула стал наш супертяжеловес Владислав Сиренко, победив единогласным решением судей Константина Довбыщенко.

На протяжении боя, проходившего в Киеве, наш соотечественник по прозвищу Танк владел инициативой, смело шел на соперника, «поливая» его градом ударом и отправив казахстанца в нокдаун в четвертом раунде.

Видео нокдауна

В одном из эпизодов в восьмом раунде эмоции захлестнули украинца, и он борцовским приемом перекинул Даукенова через голову, уронив на настил ринга.

Впрочем, это нарушение не повлияло на решение судей, которые по окончанию поединка отдали победу в бою, а вместе с ней и чемпионский титул (первый в боксерской карьере) Александру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик и Джойс не смогли согласовать условия боя за временный чемпионский титул.

Фото со страницы Александра Абрамяна в Instagram

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