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Спорт

Высморкался в лицо сопернику: футболист нарвался на удаление за отвратительный поступок

17:02 16 февраля 2021
Футболист сморкается на соперника

Вопиющий случай произошел в матче одного из региональных чемпионатов Португалии между командами «Луринханенсе» и «Кальдасом».

Во втором тайме арбитр дал свисток после фола нападающего гостей Рикардо Исабелиньи против защитника хозяев Рикардо Сантоса. Арбитр зафиксировал нарушение и, убедившись, что с последним все в порядке, позволил возобновить игру. Вот только пострадавший, как только рефери отвернулся, решил сразу же отомстить обидчику и… высморкался тому прямо в лицо.

Инцидент не остался незамеченным, и арбитр сразу же удалил грубияна, ко всему прочему нарушившего и санитарный протокол проведения матчей во время пандемии, с поля. В итоге, оставшись в меньшинстве, хозяева уступили с минимальным счетом — 0:1, и продолжают находиться внизу турнирной таблицы дивизиона, занимая третье место с конца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый нападающий Карлос Тевес получил желтую карточку уже на 3-й секунде матча.

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