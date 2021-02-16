В четверг, 18 февраля, киевское «Динамо» сыграет на пустом «Олимпийском» первый матч 1/16 финала Лиги Европы против 16-кратного чемпиона Бельгии «Брюгге» (начало — в 19:55).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли украинского и бельгийского, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Брюгге» — без тренерского штаба и нескольких игроков

Перед визитом в Киев соперник киевлян из-за вспышки COVID-19 в лагере команды понес ощутимые кадровые потери. В частности, положительный тест сдали главный тренер бельгийцев Филипп Клеман и его помощники, поэтому действиями гостей на «Олимпийском» будут руководить наставники «Брюгге» U23 Рик де Миль и Тим Смолдерс.

Кроме того, из-за заражения коронавирусом гости не смогут рассчитывать в столице Украины на вице-капитана команды полузащитника Ванакена и защитников Стефано Денсвила и Матея Митровича. Также есть проблемы со здоровьем у двух ведущих футболистов команды — игроков средней линии Шарля де Кателаре (простуда) и Ноа Ланга (жалобы на желудок), которые, скорее всего, все же полетят утром 17 февраля в Киев.

Кроме того, в поединке на «Олимпийском» бельгийцам не поможет защитник сборной Украины Эдуард Соболь, который был удален с поля в последней встрече группового турнира на поле «Лацио» (2:2) и отбывает одноматчевую дисквалификацию.

Один из лидеров «Брюгге» Ханс Ванакен и главный тренер Филипп Клеман бельгийцам в Киеве не помощники

Рефери из Финляндии

Работать на матче УЕФА доверил судейской бригаде из Финляндии во главе с 42-летним Маттиасом Гестраниусом, которому призваны помогать Ян-Петер Аравирта, Микко Алакаре. Четвертый арбитр — Даниэле Довери из Италии, рефери VAR — англичанин Стюарт Аттуэлл, ассистент рефери VAR — Пол Тирни (Англия).

В прежние годы Гестраниус шесть раз пересекался с нашими командами: «Шахтер» — «Русенборг» — 1:0 в 2013-м, «Трабзонспор» — «Металлист» — 3:1 в 2014-м, «Сент-Этьен» — «Днепр» — 3:0 в 2015-м, «Динамо» — «Янг Бойз» — 2:2 в 2017-м и Люксембург — Украина — 1:2 в 2019-м (помните, как «желто-синим» принес победу автогол нынешнего динамовца Жерсона Родригеса на 93-й минуте?).

42-летний рефери из Финляндии Маттиас Гестраниус

Соперники в своих чемпионатах

Подопечные Мирчи Луческу в 2021 году провели лишь один официальный матч, победив в рамках 14-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — 3:1 (Беседин, 30, 90, Буяльский, 79 — Альваренга, 20) и сохранив лидерство в УПЛ (три очка перевеса над «Шахтером»).

В свою очередь, «Брюгге» набрал неимоверный ход, выиграв в чемпионате и Кубке Бельгии 10 (!) поединков подряд. Правда, в прошлые выходные подопечные Филиппа Клемана не смогли сыграть в гостях против «Шарлеруа». Из-за непригодного футбольного поля поединок чемпионата страны перенесли на неопределенный срок. Впрочем, даже с игрой в запасе «Брюгге» опережает ближайшего преследователя «Антверпен» на 13 очков.

«Брюгге» пропустил матч чемпионата Бельгии из-за неготовности поля на стадионе «Шарлеруа»

«Брюгге» против «Динамо»

В августе 2019-го соперники оспаривали в очной дуэли путевку в раунд плей-офф Лигу чемпионов, и тогда по сумме двух встреч удача улыбнулась бельгийцам: в Брюгге — 1:0 (Ванакен, 45, с пенальти) и в Киеве — 3:3 (Буяльский, 5, Шепелев, 50, Мехеле, 90+3, в свои ворота — Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+6).

Кроме того, «Динамо» и «Брюгге» в прежние годы провели две товарищеские встречи: в 2001-м «бело-синие» разгромили соперника в Киеве — 3:0, а в 2002-м команды не определили сильнейшего на сборах — 1:1.

Видеобзор матча «Динамо» — «Брюгге» — 3:3

«Динамо» против бельгийцев

Динамовцы ранее 10 раз противостояли на международной арене представителям Бельгии, одержав три победы, один раз сыграв вничью и шесть раз уступив: с «Андерлехтом» — 2:4 и 0:3 в 1992-м, 4:0 и 2:4 в 2000-м, с «Гентом» — 3:0 и 3:1 в 2010-м, с «Генком» — 0:1 и 1:3 в 2013-м и с «Брюгге» — 0:1 и 3:3 в 2019-м.

«Брюгге» 15 раз противостоял соперникам из Украины

16-кратный чемпион Бельгии ранее частенько противостоял на международной арене украинским клубам (15 матчей, 4 победы, семь ничьих и четыре поражения). Самые плохие воспоминания о «Брюгге» у киевского ЦСКА — 0:2 и 0:5 в 1/32 финала Кубка УЕФА в 2001 году. «Днепр» не проиграл бельгийцам ни одной из трех встреч: 3:2 в группе Кубка УЕФА в 2004-м, а также — 0:0 и 1:0 в ¼ финала Лиги Европы в 2015-м. Кроме того, соперник киевлян четырежды встречался с «Шахтером»: 1:1 и 1:0 в 1/16 финала Кубка кубков в 1995-м, 1:1 и 1:1 (по пенальти — 4:1) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов в 2002-м, а также 1:4 и 2:2 на этой той же стадии турнира в 2004-м и, наконец, 1:4 и 0:0 в группе Лиги Европы в 2009-м.

О двух встречах с «Динамо» в 2019-м (1:0 и 3:3) мы уже упоминали.



День в истории

За более чем полувековую историю выступлений киевского «Динамо» в еврокубках «бело-синие» ранее противостояли сопернику 18 февраля лишь раз, когда в 2009 году под руководством Юрия Семина на столичной клубной арене имени Валерия Лобановского в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА сыграли вничью с испанской «Валенсией» (1:1). Кстати, спустя неделю «бело-синие» оформили «мировую» на «Месталье» (2:2) и прошли в следующий раунд турнира, в котором добрались в итоге до полуфинала.

Видеообзор матча «Динамо» — «Валенсия» — 1:1 (18 февраля 2009 года)

Стоимость футболистов «Брюгге» и «Динамо»

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает состав команды Филиппа Клемана на 1,65 млн евро дороже, чем «Динамо» (119,7 млн евро против 118,05 млн).

Самые дорогие футболисты чемпиона Бельгии — 19-летний атакующий полузащитник Шарль де Кателаре (16 млн евро), 28-летний игрок средней линии Ханс Ванакен (15 млн), 32-летний голкипер Симон Миньоле (9 млн), 29-летний правый игрок обороны из Анголы Клинтон Мата (8,5 млн), а также арендованный зимой у «Аякса» 21-летний левый полузащитник из Нидерландов Ноа Ланг и 20-летний центральный защитник Одилон Коссуну из Кот-д`Ивуара Одилон Киссуну (по 8 млн).

Отметим, что во время зимней паузы бельгийцы продали в «Монако» за 20 млн евро правого полузащитника Крепина Диатта, а также отдали в аренду форвардов Денниса Бонавентуре («Кельн»), Михаэла Крменчика (ПАОК), Лои Опенда («Витесс») и защитника Симона Дели («Славия»).

В то же время «Брюгге», кроме Ланга, усилил свои ряды забивным голландским форвардом «Айнтрахта» Басом Достом (за него заплатили 4 млн евро), марокканским полузащитником Набилом Дираром «Фенербахче» (700 тысяч евро), а также взятыми в аренду фланговым полузащитником из Нидерландов Тахитом Чонгом («МЮ»), который не заявлен на Лигу Европы, и голландским защитником Стефано Денсвилом («Болонья»).

Что же касается «Динамо», то пятерку самых дорогих футболистов команды составляют: Виктор Цыганков (24 млн евро), Виталий Миколенко (15 млн), Владислав Супряга (7,5 млн), словенец Беньямин Вербич (7 млн) и Николай Шапаренко (5 млн).

Трансферную стоимость 19-летнего полузащитника «Брюгге» Шарля де Кателаре оценивают в 16 млн евро

Погода в день поединка

Синоптики обещают в Киеве к моменту начала встречи подопечных Луческу и де Миля отнюдь не футбольную погоду — до 15 градусов мороза. Без осадков.

Напомним, что по регламенту УЕФА, если за час до начала встречи температура воздуха опускается ниже 15 градусов мороза, команда имеет право отказаться играть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой телетрансляции поединок «Динамо» — «Брюгге».

Фото uefa.com, AFP, ФК «Динамо», ФК «Брюгге», BELGA



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