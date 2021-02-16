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Спорт

Трехкратного обладателя Кубка УЕФА арестовали за наркотики

19:34 16 февраля 2021
Луиджи Сартор

Экс-защитник ряда итальянских клубов и национальной сборной Луиджи Сартор арестован итальянской полицией за несанкционированное выращивание марихуаны (каннабиса).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, представители правопорядка обнаружили Сартора со своим напарником в заброшенном здании, где подельники выращивали 106 кустов зелья — примерно два килограмма наркотических веществ. В итоге футболист, решивший пойти по стопам легендарного Майка Тайсона в нелегальном увлечении, на время следствия был отправлен под домашний арест, а на допросе в суде Луиджи воспользовался своим правом не отвечать на обвинения.

Отметим, что Сартор за 17 лет игровой карьере преимущественно выступал на родине (лишь в 2006-м провел несколько матчей за венгерский «Шопрон»). Примечательно, что Луиджи трижды становился обладателем Кубка УЕФА, причем с разными клубами — с «Ювентусом» в 1993-м, с «Интером» в 1998-м и с «Пармой» в 1999-м. Кроме успехов в еврокубке, также трижды завоевывал Кубок Италии и один раз — Суперкубка страны. В составе молодежной сборной Италии стал чемпионом Европы в 1996-м, а вот за национальную команду провел всего два поединка.

Луиджи Сартор (второй справа) с легендарными футболистами "Пармы" и завоеванными с клубом трофеями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз был арестован за избиение своей девушки.

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