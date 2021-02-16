Чемпион мира по футболу умер от коронавируса
В Аргентине на 72-м году жизни скончался чемпион мира-1978, легендарный нападающий Леопольдо Луке.
«Прощай, чемпион», — написали на официальной странице Ассоциации футбола Аргентины в Twitter, прикрепив фото с триумфального для национальной сборной домашнего мундиаля.
¡Hasta siempre, campeón!pic.twitter.com/EWpNF91Spc— Selección Argentina (@Argentina) February 15, 2021
Еще в 2005 году Леопольдо перенес инфаркт, последнее время страдал от болезни легких. Как сообщает издание The Sun, в конце 2020-го у экс-футболиста был диагностирован COVID-19. Он оставался дома на самоизоляции, но в начале января его госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Добавим, что Луке был одним из лидеров «альби-селесте» на ЧМ-1978. Форвард провел на мундиале пять матчей, в которых забил четыре мяча (больше из партнеров — шесть — лишь на счету Марио Кемпеса). При этом во время проведения турнира футболист пережил личную трагедию — в автокатастрофе погиб его родной брат.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира-1982 итальянец Паоло Росси.423
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