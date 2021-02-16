«ПСЖ» отомстил «Барселоне» за унижение на «Камп Ноу»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, в Барселоне и Будапеште прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Париж, Франция) — 1:4 (Месси, 28, с пенальти — Мбаппе, 32, 65, 85, Кин, 70).

Французский «ПСЖ» приехал в Барселону, наверняка помня о разгроме, учиненном гостям из Парижа каталонцами в марте 2017-го. После комфортной домашней победы 4:0 гости ехали в Каталонию будучи уверенными в своих силах, а в итоге были унижены — поражение со счетом 1:6 и вылет из Лиги чемпионов. На этот раз мотивация у подопечных Маурисио Почеттино была запредельная, тем более за них приехал поболеть VIP-гость — непобедимый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В первом тайме при довольно осторожной игре хозяева вышли вперед благодаря пенальти, который заработал де Йонг и уверенно реализовал Месси. Благодаря точному удару с «точки» Лео повторил достижение легендарного испанца Рауля Гонсалеса, забивавшего в Лиге чемпионов на протяжении 17 календарных лет!

Вот только этот гол лидера команды стал единственным светлым лучиком для каталонцев в матче. Еще до перерыва Мбаппе классно избавился от опеки Лангле и с линии вратарской вогнал мяч под перекладину, а во втором тайме 22-летний форвард забил второй мяч, вовремя выскочив из-за спины защитника после прострела справа. Окончательно же добить подопечных Рональда Кумана удалось в последние 20 минут встречи. Сначала Кин головой точно пробил в верхний угол, а на «десерт» Мбаппе оформил хет-трик, завершив точным ударом быструю контратаку парижан.

К слову, этот хет-трик стал лишь вторым в истории Лиги чемпионов, оформленным на «Камп Ноу» футболистом команды гостей. Первый в октябре 1997-го оформил динамовец Андрей Шевченко, забивший трижды в ворота Витора Байи.

«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2 (Салах, 53, Мане, 58).

«Лейпциг» из-за правил, введенных в Германии в связи с пандемией коронавируса, вынужден был проводить домашний матч против «Ливерпуля» в Будапеште. Не чувствуя себя хозяевами, немцы в итоге ничего не смогли противопоставить «мерсисайдцам». Решающими во встрече стали пять минут во втором тайме, когда дуэт форвардов «Ливерпуля» Салах -- Мане дважды подловил соперника на ошибках в защите.

Отметим, что в среду, 17 февраля, пройдут еще два первых матча 1/8 финала ЛЧ: «Порту» — «Ювентус» и «Севилья» — «Боруссия» Д.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси выставит на аукцион бутсы, в которых побил рекорд Пеле.

Фото uefa.com

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