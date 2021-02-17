Боец UFC сделал Майли Сайрус непристойное предложение: кинозвезда обозвала его «тупым»

30-летний американский боец смешанных единоборств Джулиан Маркес (8 побед, 2 поражения) в течение двух с половиной лет не мог выступать в связи с тяжелой травмой ноги.

Возвращение получилось успешным. Джулиан в рамках турнира UFC 258 благодаря удушающему приему в третьем раунде победил своего соотечественника Маки Питоло, после чего на эмоциях решил приблизиться к своей мечте. «Я ждал 31 месяц, чтобы взять чертов микрофон и сделать это. Настало мое время сиять. Итак… Майли Сайрус, ты будешь моей Валентинкой?» — обратился Маркес к любимой певице, под песню которой выходил в октагон.

«Miley Cyrus, will you be my Valentine?»@JMarquezMMA used his mic time for an unconventional callout#UFC258 pic.twitter.com/lWdwMRpoNS — ESPN MMA (@espnmma) February 14, 2021

Все дело в том, что Маркес неоднократно признавался, что вырос на известном сериале «Ханна Монтана», в котором в начале 2000-х играла Сайрус, и буквально влюбился в девушку. «Каковы мои шансы на взаимность? 100 процентов. Вы меня не видели? Разве вы не видите эту красивую бороду, великолепную улыбку и красивые глаза? Она посвятит мне новую песню», – не скрывал уверенности в своих силах американец.

Звезда немного погодя ответила бойцу. «Выбрей мои инициалы, MC, из волос на груди, и я ТВОЯ», – написала Майли на своей странице в Twitter, на которую подписаны 46 миллионов человек. Джулиан не стал идти на поводу у кумира и выступил со встречным предложением – вытатуировать хной прозвище бойца «Карибский кризис» в пикантном месте. При этом Маркес даже прикрепил фото с наглядным примером, как это должно выглядеть.

@MileyCyrus If you get a henna tattoo that says Cuban Missle Crisis above your belly button like 2pac Im in #ThugLifehttps://t.co/cGA4gBOVJI pic.twitter.com/I6TqI0fNz9 — Julian marquez (@JMarquezMMA) February 14, 2021

Вот только подобная наглость явно не понравилась певице. Она оставила бойцу послание в Instagram, в котором назвала его «тупым», тем самым разбив мечту Джулиана. Хотя он сам виноват в этом…

JULIAN MARQUEZ REALLY FUMBLED THE BAGGGG pic.twitter.com/Aa4KDmbC29 — EricSama (@EricSamaNYC) February 15, 2021

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский боец ММА Максим Щербаков получил два года колонии после того, как заступился за студенток.

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