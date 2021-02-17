27.82 / 28.05 33.47 / 33.87
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Боец UFC сделал Майли Сайрус непристойное предложение: кинозвезда обозвала его «тупым»

12:33 17 февраля 2021
Джулиан Маркес UFC

30-летний американский боец смешанных единоборств Джулиан Маркес (8 побед, 2 поражения) в течение двух с половиной лет не мог выступать в связи с тяжелой травмой ноги.

Возвращение получилось успешным. Джулиан в рамках турнира UFC 258 благодаря удушающему приему в третьем раунде победил своего соотечественника Маки Питоло, после чего на эмоциях решил приблизиться к своей мечте. «Я ждал 31 месяц, чтобы взять чертов микрофон и сделать это. Настало мое время сиять. Итак… Майли Сайрус, ты будешь моей Валентинкой?» — обратился Маркес к любимой певице, под песню которой выходил в октагон.

Все дело в том, что Маркес неоднократно признавался, что вырос на известном сериале «Ханна Монтана», в котором в начале 2000-х играла Сайрус, и буквально влюбился в девушку. «Каковы мои шансы на взаимность? 100 процентов. Вы меня не видели? Разве вы не видите эту красивую бороду, великолепную улыбку и красивые глаза? Она посвятит мне новую песню», – не скрывал уверенности в своих силах американец.

Звезда немного погодя ответила бойцу. «Выбрей мои инициалы, MC, из волос на груди, и я ТВОЯ», – написала Майли на своей странице в Twitter, на которую подписаны 46 миллионов человек. Джулиан не стал идти на поводу у кумира и выступил со встречным предложением – вытатуировать хной прозвище бойца «Карибский кризис» в пикантном месте. При этом Маркес даже прикрепил фото с наглядным примером, как это должно выглядеть.

Вот только подобная наглость явно не понравилась певице. Она оставила бойцу послание в Instagram, в котором назвала его «тупым», тем самым разбив мечту Джулиана. Хотя он сам виноват в этом…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский боец ММА Максим Щербаков получил два года колонии после того, как заступился за студенток.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Санта Димопулос с дочерью

«Я хотела счастливую семью»: Санта Димопулос поразила откровенным постом

Светлана Лобода

Лолита не сдержала эмоций при виде Лободы

Maruv

У Maruv покривлялись над «скандальной» Тиной Кароль

Лурдес

В бюстгальтере из огромных цветов и с небритыми подмышками: дочь Мадонны снялась в рекламе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер