Паровоз у футбольного поля и арена на крыше супермаркета: «ФАКТЫ» нашли самые странные стадионы мира

В четверг, 18 февраля, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» возобновят выступления в еврокубках. Как известно, команда Мирчи Луческу в рамках Лиги Европы примет на «Олимпийском» «Брюгге», а подопечные Луиша Каштру на реконструированном «Блумфилде» в Тель-Авиве сразятся с «Маккаби».

Только вот далеко не все команды в мире проводят матчи на обычных (пусть и комфортных) аренах. Оказывается, в футбол можно играть, где угодно. «ФАКТЫ» выбрали самые странные стадионы мира…

Словацкий футбольный клуб «Татран» (Черны Балог) прозябает в низших дивизионах первенства страны. Но стадион у клуба еще тот! Между трибунами и футбольным полем проложена… железная дорога, и проезжающий паровоз уже не раз мешал болельщикам наблюдать за перипетиями матча.

Домашняя арена португальской «Браги» «Эштадиу Мунисипал де Брага» была построена за 83 млн евро к чемпионату Европы 2004 года и имеет только две трибуны, крыша которых соединена параллельными стальными канатами.

Уникальность сооружения в том, что стадион расположен в нише, вырубленной в горной скале. С этим фактом связано и неофициальное название арены «Педрейра» — каменный карьер. Кстати, в свое время на «Эштадиу Мунисипал де Брага» проводили еврокубковые матчи «Динамо», «Шахтер» и «Заря».

Домашняя арена сборной Боливии, а также клубов «Боливар» и «Стронгест», 41-тысячный стадион «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе расположен на высоте 3601 метр над уровнем моря и является одним из самых высоко расположенных стадионов мира, принимающих матчи профессиональных команд.

Известно, что в 2013 году Лионеля Месси на этой арене вырвало прямо во время отборочного матча чемпионата мира Боливия — Аргентина, а Неймар в 2017-м опубликовал в социальных сетях фотографию из раздевалки «Эрнандо Силес» в кислородной маске. Дескать, играть в футбол в таких условиях «негуманно».

На первый взгляд, в домашней арене белградского клуба «Вождовац», вмещающей 5 200 болельщиков, нет ничего особенного. Правда, есть один нюанс: построенный в 2012 году стадион расположен… на крыше торгового центра с супермаркетом и другими магазинами. И что самое интересное, «Тржни Центар» сертифицирован УЕФА для проведения международных матчей.

Самый высокогорный стадион Европы «Оттмар Хитцфельд Гспон Арена» расположен в швейцарской деревушке и назван в честь знаменитого немецкого тренера. Правда, добраться до арены, окруженной Альпами, дело непростое — как вариант, по канатной дороге, которая ведет из соседней деревушки Штальден.

30-тысячный стадион Marina Bay в Сингапуре расположен на плавучей платформе и является крупнейшей плавучей сценой в мире. Платформа изготовлена из стали, имеет длину 120 метров и ширину 83 метра и рассчитана на вес 1070 тонн, то есть примерно на вес 9 тысяч человек. Кстати, между трибунами и футбольным полем проходит участок трассы Формулы 1 (собственно трибуны являются частью трассы и также используются во время проведения Гран-при Сингапура).

Пятая по величине в ЮАР арена «Ммабато» в Мфикенго вполне может претендовать на звание самого уродливого стадиона в мире. Трибуны 59-тысячного спортсооружения, построенного в 1981 году израильской компанией, похожи на беспорядочно сложенные кубики «Лего». Как думаете, легко найти свое место на этом «африканском чуде»?

Osakastadium в японской Осаке некогда был домашней игровой ареной одной из самых известных клубов страны «Гамба Осака». Расположен он в самом центре города и способен вместить около 30 тысяч посетителей. Но в 1998 команда перебралась в новое «жилище», а арена оказалась заброшенной и никому не нужной. Площадь стадиона была переоборудована предприимчивыми японцами в супермаркет, а на том месте, где некогда было поле, сейчас располагаются жилые дома. Квартал чем-то напоминает средневековую крепость с трибунами вместо защитных стен.

В городе Макапа на севере Бразилии есть футбольный стадион Zerao, название которого в переводе с португальского означает «Большой ноль». Футбольное поле, казалось, ничем не примечательной арены — самое необычное в мире. Открытый в 1990 году стадион (официальное название — «Естадио Милтон де Соуза Корреа») спроектирован так, чтобы центральная линия поля проходит точно по экватору. Иными словами, соперники во время матча играют в разных полушариях.

В норвежской рыбацкой деревне Хеннингсвер построили уникальный стадион — арена окружена горами, и с нее открывается потрясающий вид на море. Это место можно смело назвать одним из самых красивых на планете. Примечательно, что население деревни всего 500 человек. На стадионе играет местная любительская команда, а также проходят тренировки юных футболистов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голландский ФК «Эксельсиор» построит стадион с 400 квартирами.



Фото The Guardian, moreofyeslessofno.blogspot.com, horsebits-jrc.blogspot.com, the18.com, fc-gspon.ch, Instagram, ФК «Брага»

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