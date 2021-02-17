«Динамо» проведет матч с «Брюгге» со зрителями: что известно

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и бельгийским «Брюгге» пройдет со зрителями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ДИНАМО» — «БРЮГГЕ»

Об этом стало известно после того, как Кабинет министров Украины разрешил болельщикам с 18 февраля заполнять не более 50 процентов мест от общей вместимости стадионов. Руководство «Динамо» в оперативном порядке организовало продажу билетов, которые все желающие поддержать команду смогут приобрести, начиная с вечера среды, 17 февраля, через интернет.

Отметим, что УЕФА также принял решение о переносе время начала поединка. В связи с сильными морозами, которые установились в столице Украины, стартовый свисток в поединке прозвучит не в 19:55, как планировалось изначально, а в 17:00.

Напомним, что последний раз в нынешнем сезоне «Динамо» проводило матч со зрителями еще в середине октября, когда в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступило на НСК «Олимпийский» туринскому «Ювентусу» (0:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Брюгге» перед матчем с «Динамо» вспышка коронавируса — заболели главный тренер со штабом и несколько футболистов.

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