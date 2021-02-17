Криштиану Роналду обидели на родине: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 17 февраля, в Севилье и Порту были сыграны еще два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1/8 финала

17 февраля (среда)

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1 (Тареми, 2, Марега, 46 — Кьеза, 82).

Звездный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отправлялся на родину с особыми чувствами. С одной стороны — принципиальный соперник для воспитанника «Спортинга», с другой — неудобный оппонент, которому португалец забил лишь однажды. Правда, тот гол в четвертьфинале Лиги чемпионов был признан лучшим в сезоне-2008/2009 в составе «Манчестер Юнайтед».

Видимо, чрезмерный настрой сыграл с Криштиану злую шутку. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» был не похож сам на себя, не бил по воротам — а футболиста, который смог бы примерить на себя роль лидера, в «Ювентусе» в этот вечер так никого и не нашлось.

Уже в дебюте встречи «Порту» подловил гостей на оплошности. Бентанкур неосторожно отдал мяч назад на Щенсны, а Тареми в падении отправил мяч в ворота. Не давая особо разгуляться именитому сопернику, «драконы» ушли на перерыв с минимальным преимуществом, а уже на 20-й секунде после возобновления игры удвоили счет, когда защита упустила в своей штрафной Марегу.

Правда, без своего забитого мяча «Ювентус» из Порту не уехал. Правда, отличился не Роналду — фланговый прострел Рабио точным ударом замкнул Кьеза. А у Криштиану будет возможность наверстать упущенное в ответном поединке — ведь «Старой Синьоре» обязательно надо будет забивать, а португалец это хорошо умеет делать.

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 2:3 (Сусо, 7, де Йонг, 84 — Дахуд, 19, Холанд, 27, 43).

Несмотря на быстро пропущенный мяч, когда после удара Сусо мяч срикошетил от Хуммельса и, дезориентировав голкипера, влетел в сетку ворот, дортмундцы смогли быстро оправиться. Причем забили еще до перерыва три мяча. Дубль оформил молодой норвежский форвард Эрлинг Холанд, доведя свои статистические показатели в «Боруссии» до невероятных цифр — 41 забитый мяч в 42 матчах за «шмелей». И это в 20 лет! К слову, забив свой 18-й мяч в Лиге чемпионов, Холанд вышел на второе место среди всех норвежских игроков, отличавшихся в самом престижном клубном турнире Европы — на первом Оле-Гуннар Сульшер, у которого 19 точных ударов.

После перерыва хозяева в самой концовке встречи сократили отставание до минимума, тем самым сохранив для себя шансы на успех по итогам двухматчевого противостояния. Хотя, когда в составе соперника играет машина для голов норвежского производства, добиться успеха в ответной встрече будет ой как непросто.

Добавим, что 23−24 февраля будут сыграны еще четыре первых матча 1/8 финала: «Атлетико» — «Челси», «Лацио» — «Бавария», «Аталанта» — «Реал», «Боруссия» М. — «Манчестер Сити».

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