Звездный форвард «Ювентуса» упал в обморок после поражения в Лиге чемпионов

Знаменитому нападающему «Ювентуса» Альваро Морате (кстати, в свое время самому дорогому испанскому футболисту в истории) стало плохо после матча Лиги чемпионов, в котором его команда уступила на «Драгау» португальскому «Порту» (1:2), а сам форвард вышел на замену на 63-й минуте.

«Мората и раньше был не в лучшей форме, сказывается, что недавно он переболел гриппом, — рассказал главный тренер „Ювентуса“ Андреа Пирло. — Альваро играл сегодня вечером только потому, что был нужен „Ювентусу“. После игры он почувствовал слабость в раздевалке и упал в обморок. Ему пришлось прилечь, он по-прежнему плохо себя чувствует».

Напомним, что двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Альваро Мората выкуплен туринцами у мадридского «Атлетико» за 50 млн евро. В списке лучших бомбардиров текущей Лиги чемпионов 28-летний испанец с 6 голами уступает лишь норвежцу Эрлингу Холанду (8 мячей). По иронии судьбы, половину своих взятий ворот соперников Мората оформил в двух играх с киевским «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвалью упала в обморок в прямом эфире.



Фото Twitter ФК «Ювентус»

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