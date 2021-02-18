Форвард «Динамо» перед переходом в «Легию» заговорил на польском языке
Действующий чемпион Польши варшавская «Легия» после подписания контракта с защитником «Динамо» Артемом Шабановым со дня на день пополнит свой состав еще одним подопечным Мирчи Луческу — форвардом Назарием Русиным.
По крайней мере, 22-летний футболист уже прилетел в Варшаву и поприветствовал болельщиков на польском языке.
https://t.co/IoBOcBJZdf pic.twitter.com/0wIb9vVuCT— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) February 17, 2021
Ожидается, что после прохождения медосмотра Русин перейдет в «Легию», занимающую в чемпионате Польши второе место с двумя очками отставания от «Погони» из Щецина, на правах аренды до конца 2021 года.
Напомним, что воспитанник ФК «Львов» Назарий Русин дебютировал в первой команде «Динамо» в 2017 году (в первой же встрече форвард поразил ворота «Скендербеу» в поединке Лиги Европы) и с тех пор сыграл во всех турнирах 41 поединок, забив 9 мячей и отдав 3 голевые передачи. В сезоне-2019/2020 экс-нападающий молодежной сборной Украины выступал на правах аренды за «Зарю» (7 голов и 4 ассиста в 17 проведенных встречах).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Назарий Русин посвящает голы умершему брату.
Фото ФК «Динамо»267
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