Форвард «Динамо» перед переходом в «Легию» заговорил на польском языке

Действующий чемпион Польши варшавская «Легия» после подписания контракта с защитником «Динамо» Артемом Шабановым со дня на день пополнит свой состав еще одним подопечным Мирчи Луческу — форвардом Назарием Русиным.

По крайней мере, 22-летний футболист уже прилетел в Варшаву и поприветствовал болельщиков на польском языке.

Ожидается, что после прохождения медосмотра Русин перейдет в «Легию», занимающую в чемпионате Польши второе место с двумя очками отставания от «Погони» из Щецина, на правах аренды до конца 2021 года.

Напомним, что воспитанник ФК «Львов» Назарий Русин дебютировал в первой команде «Динамо» в 2017 году (в первой же встрече форвард поразил ворота «Скендербеу» в поединке Лиги Европы) и с тех пор сыграл во всех турнирах 41 поединок, забив 9 мячей и отдав 3 голевые передачи. В сезоне-2019/2020 экс-нападающий молодежной сборной Украины выступал на правах аренды за «Зарю» (7 голов и 4 ассиста в 17 проведенных встречах).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Назарий Русин посвящает голы умершему брату.

Фото ФК «Динамо»

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