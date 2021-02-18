Полку «кормильцев» прибыло: воспитанник «Шахтера» перешел в российский клуб

Еще один украинский футболист — 25-летний воспитанник донецкого «Шахтера» Дмитрий Билоног — решил во время войны пополнить когорту «кормильцев», продолжив карьеру в России (напомним, что в свое время Евгений Селезнев мотивировал свой переход в «Кубань» тем, что ему «нужно кормить семью»).

Родившийся в Черкассах полузащитник заключил до конца сезона контракт с «Енисеем», занимающим во втором по силе дивизионе чемпионата России 10-е место, об этом сообщается на странице клуба из Красноярска «Вконтакте».

Отметим, что ранее Билоног уже играл в России за «Урал» из Екатеринбурга. Также в послужном списке игрока значатся выступления за «Зирку», «Олимпик» и минское «Динамо». Последним клубом полузащитника был финский «Мариехамн». Кстати, в свое время Билоног провел 24 матча (6 голов) в составе юношеских сборных Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист молодежной сборной Украины Александр Нойок перешел в российский «Оренбург».

Фото ФК «Урал», ФК «Енисей»

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