Луческу нашел виновных в упущенной победе над «Брюгге»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу по горячим следам прокомментировал состоявшийся на «Олимпийском» первый поединок 1/16 финала поединок Лиги Европы, в котором его подопечные хотя и упустили победу над «Брюгге» (1:1), но все же прервали 10-матчевую выигрышную серию бельгийцев во всех турнирах.

«У нас была задача не пропустить, — заявил Мирча Луческу в эфире телеканала «Футбол». — К сожалению, нам забили гол после нашей ошибки в том момент, когдамы хорошо играли. Если бы мы действовали более прагматично, могли бы забить «Брюгге» еще. У соперника лучше игровой ритм. Они выигрывали единоборства. Но в общем поединок был равным. У «Брюгге» не было особо опасных моментов, но было постоянное давление. Особенно со стороны высоченного Доста.

При пропущенном голе, мне кажется, наш голкипер должен был выйти из ворот и сыграть в мяч. Нам не хватало смелости, куража и официальных матчей. Мы часто ошибались. Было много детских потерь мяча без особого давления. Переусердствовали с длинными передачами, которые перехватывались соперником. Через неделю будет ответная игра. Знаем, против кого играем. Нужно хорошо подготовиться и на выезде сыграть лучше.

Претензии к Бущану? Я сказал, что когда мяч подают правой ногой, он приходит к вратарю. Просил, чтобы он выходил на эти мячи и играл. К сожалению, он не прочувствовал этот момент и не сыграл вовремя. Все может произойти. Ошибка Беседина при том угловом? Мы пропустили такой же гол на сборах. Нужно пересмотреть этот момент. Мне показалось, что вратарь мог выйти на этот навес. Бущан мог нам помочь, но и наши полевые игроки должны были внимательнее сыграть со своими оппонентами. Уверен, что мы сможем прибавить к ответному матчу. Непонятно, почему у нас была такая скованность в движении и игре. Погодные условия были равные для обеих команд".

Напомним, что ответный поединок «Брюгге» — «Динамо» состоится без зрителей 25 февраля на домашней арене бельгийцев «Ян Брейдел».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча «Маккаби» (Тель-Авив) — «Шахтер».

Фото uefa.com

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