Сумасшествие в Берне и Антверпене, мастер-класс от «МЮ»: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, состоялись первые поединки 1/16 финала Лиги Европы, в которых хватало неожиданных результатов. Чего только стоит дуэль в Берне, где местный «Янг Бойз», громя «Байер» после первого тайма — 3:0, позволил немцам отыграть три (!) мяча и все же вырвал победу. Или матч в Белграде, где «Милан», имея на одного футболиста больше, на 93-й минуте упустил победу над «Црвеной Звездой».

Что интересно, в первом слоте поединков голов было с лихвой: в 9 сыгранных матчах соперники поразили ворота друг друга 35 раз (в среднем — 4,38 мяча за игру!). А вот «вечерняя» программа ЛЕ порадовала болельщиков результативностью не настолько: «всего» 24 взятия ворот в семи встречах (в среднем — 3,43 гола).

Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

«Динамо» (Украина) — «Брюгге» (Бельгия) — 1:1 (Буяльский, 62 — Мехеле, 67).

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтер» (Украина) — 0:2 (Алан Патрик, 31, Тете, 90+3).

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия) — 4:3 (Фасснахт, 3, Сибачо, 19, 89, Элиа, 44 — Шик, 49, 52, Дьяби, 68).

«Вольфсбергер» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:4 (Линдль, 55, с пенальти — Сон Хын Мин, 13, Бэйл, 28, Лукас Моура, 34, Карлос Винисиус, 88).

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:4 (Бруну Фернандеш, 27, 57, Рэшфорд, 65, Джеймс, 90).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 2:2 (Канга, 52, с пенальти, Павков, 90+3 — Панков, 42, в свои ворота, Тео Эрнандес, 61, с пенальти). На 77-й минуте удален Родич («Црвена Звезда»).

«Славия» (Чехия) — «Лестер» (Англия) — 0:0.

«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия) — 0:2 (Джеко, 5, Майораль, 86). На 54-й минуте удален Эсгаю («Брага»).

«Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Хорватия) — 2:3 (Берг, 28, Классон, 70 — Петкович, 15, 50, Атьемвен, 75).

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 4:2 (Бухалакис, 9, МʼВила, 37, Эль-Араби, 45+2, Масурас, 83 — Захави, 14, 40).

«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия) — 1:1 (Пицци, 55, с пенальти — Сака, 57).

«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:4 (Авенатти, 45, Рафаэлов, 45+8, с пенальти, Хонгла, 67 — Арибо, 39, Баришич, 59, с пенальти, 90, с пенальти, Кент, 83). На 89-й минуте удален Сек («Антверпен»).

«Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания) — 0:2 (Алькасер, 41, Ниньо, 71).

«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 3:3 (Эллингсен, 41, Улланн-Андерсен, 70, Фофана, 74 — Даббур, 8, 28, Байумгартнер, 45+3).

«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 2:0 (Эррера, 19, Кенеди, 21).

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:2 (Веа, 72 — Тадич, 87, с пенальти, Броббей, 89).

Ответные поединки состоятся 25 февраля, и только встреча «Тоттенхэм» — «Вольфсбергер» будет сыграна 24 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «ПСЖ» в Лиге чемпионов разгромил «Барселону» на «Камп Ноу».

Фото Twitter ФК «Янг Бойз»

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